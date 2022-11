No que à pandemia diz respeito, ela existe, está a ter efeitos incalculáveis, a conta, à semelhança de outros acontecimentos, ainda não está fechada. Desde logo o confinamento que nos foi imposto para mitigar o risco de contágio. Mas ao reduzirmos o risco de contágio abrimos uma outra frente de batalha. A da economia. Os números já aí estão. Todos. Quebra de 16,5% do PIB em Portugal não é um problema, é um terramoto, uma queda de que não há memória viva. E um terramoto que coloca o Orçamento Suplementar aprovado há um mês como um papel sem grande significado, algo que após ter levado a assinatura de promulgação se tornou de imediato ultrapassado. Era um documento otimista. E dizer isto não é atacar o Governo, é apenas afirmar a realidade, confirmada por um número razoável de instituições e especialistas nacionais e estrangeiros.

Está tudo de pantanas, perdoem-me a expressão coloquial. E o que mais ouvimos, sobretudo no meio empresarial é: e depois do lay-off? O desemprego está a disparar. Vai nos 7%. Mas e o lay-off significa o quê? É que estamos (e bem) a tentar proteger o emprego das pessoas, mas o que se segue? Aliás, a última alteração ao regime de lay-off já sofreu duras críticas quer de patrões, quer de sindicatos. Até o Presidente da República afirmou que preferia o regime de lay-off simplificado. Isto tudo não é por acaso. Apesar de ao ler o que o novo lay-off significa, exista um esforço para garantir que os trabalhadores começam a trabalhar, ainda que com redução de horário, fundamental para qualquer empresa. Mas no geral, estamos a empurrar o problema para a frente. E este problema não se resolve empurrando ou esperando pelo dinheiro da Europa, que, na melhor das hipóteses, começa a chegar no final do primeiro semestre do próximo ano.

Ao que eu gostava de estar a assistir, no debate político em Portugal, era à discussão do dia seguinte ao fim do lay-off e como isso irá afetar o nosso tecido empresarial e a sociedade portuguesa. Isto é a prioridade máxima do momento. É que podemos desenhar grandes planos estratégicos, mas a realidade que se exige é a salvaguarda do fim de mês. E o fim de mês é válido para todos os portugueses. Como podemos levantar uma economia que precisa de turismo e consumo para sobreviver?

Não, o pior ainda não passou, por mais que os membros do Governo digam o contrário em voz alta e em repetido coro. O que me interessa é a realidade e falta de estratégia para lidar com as fragilidades económicas e sociais, que, findo o lay-off, ficarão rapidamente à vista e se precipitarão muito rápida e profundamente.

A realidade das empresas em Portugal é dramática. Claro que existem sectores específicos que podem (momentaneamente) lucrar com este estado do país, mas, regra geral, estamos dependentes de uma economia de consumo, assente no turismo e nas exportações, que teimam em não arrancar. E o que fazemos nesse dia seguinte? Continuamos a injetar dinheiro no bolso das pessoas? É que vão precisar. As famílias e as empresas. E a juntar ao dia seguinte do fim do lay-off, também existe o dia seguinte do fim das moratórias dadas pelos Bancos. Como será? Entregas de casas em massa? Hipotecas exercidas em pacote? Este não será o cenário mais viável para nenhuma das partes, nem famílias e empresas, nem para a Banca que ajudou nesta fase. Existe aqui um esforço comum e um processo de negociação importante. Nem as famílias e empresas podem ficar sem os seus bens, nem a banca quererá crédito malparado no seu balanço.

Que todos, Governo e Oposição, se concentrem no essencial, no que realmente importa para a vida diária de todos nós portugueses. Um plano realista para o dia seguinte ao lay-off. É tempo de governar e assumir as dificuldades que estão aí ao virar do fim do lay-off e das moratórias. É que governar não é dar apenas boas notícias ou habilmente ir disfarçando que está tudo bem. Quem quer governar deve entender que, para lá do jogo mediático e político, existe a realidade das pessoas. E as pessoas precisam de soluções quando a realidade é dura, quando os dias parecem de chumbo e não vivem de habilidade.