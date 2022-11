Saber sair

Nada é eterno. Nada dura para sempre. Estamos cá só de passagem. Sim, são frases feitas, mas que certas pessoas parecem não aprender ou então não querem mesmo aprender. Para lá de uma boa entrada, a hora de saída também diz muito de uma pessoa. Falo de gestores. Falo de Administradores. Falo, especificamente, de António Horta Osório. Após dez anos na presidência do Lloyds Bank, o gestor português anunciou a sua data de saída para daqui a um ano. E bem. É assim que se faz. Sair no tempo certo. Sair com tempo para encontrar boas soluções para o futuro da organização que se representa. Ninguém é insubstituível. Mas há pessoas que fazem a diferença. E Horta Osório faz e fez.

Aqui está um nome de que nos devemos orgulhar. Não é apenas no futebol que temos estrelas, como Cristiano Ronaldo ou José Mourinho. Também temos bons exemplos por esse mundo fora, a jogar, ao mais alto nível, em muitos campos diferentes. A nossa Diáspora é rica e merecia ser mais bem tratada e acarinhada. Tínhamos tanto, mas tanto, a ganhar. Falo de forma talvez interesseira. Falo de forma a reforçar esses laços lá fora para ganharmos cá dentro, no nosso país, com aqueles que também são nossos.

Todavia, se Horta Osório é um excelente exemplo na hora de saída, não posso afirmar o mesmo de Mário Centeno. Infelizmente, o segredo mais mal-escondido de Portugal, quem seria o futuro Governador do Banco de Portugal, não serviu para Mário Centeno fazer bem o “trabalho de casa” na preparação da audição sobre o seu futuro cargo. Foi penoso. Pior, foi mau, para todos os portugueses, ouvir da boca de um ex-ministro das Finanças a “dificuldade” que teria em arranjar emprego em Portugal nas próximas décadas. Porquê? Porque não tem capacidade, não tem competências? Não tem um CV robusto suficiente para ir para uma empresa? Ou aí já haveria um potencial conflito de interesses? Para o Banco de Portugal já não? Não estará errado um ministro das Finanças passar directamente para dirigente máximo de um regulador? E não me venham novamente com a história de que já foi assim no passado. Foi e foi errado. E por já termos cometido erros lá atrás, não precisamos de os repetir novamente.

Querem um bom Governador para o Banco de Portugal? Pois aí estava alguém disponível dentro de pouco tempo. António Horta Osório. Tem mundo, tem conhecimentos sólidos da banca de retalho, bem como dos mercados de capitais internacionais e foi inclusive membro do Bank of England's Court of Directors, ou seja, foi Administrador não-executivo do Banco de Inglaterra, um banco central que, ao contrário do Banco de Portugal, mantém todos os seus poderes de política monetária e, até há pouco tempo, tinha como Governador Mark Carney, economista canadiano, que antes tinha sido Governador do Banco do Canadá, tendo sido escolhido por concurso público internacional, que diferença para a realidade do nosso burgo.

António Horta Osório conhece, como poucos, as dificuldades, as angústias e os desafios que a Banca comercial enfrenta não só da necessária exigência regulatória trazida pela crise financeira, mas também pela nova concorrência das fintech e de outros players entre fintech e banca como a Revolut. Sabe os mecanismos mais ou menos oleados do sector bancário e financeiro. Mas mais do que tudo. É mais isento, mais independente. É mais distante dos Partidos e dos Governos, sobretudo deste Governo. Não sai de páraquedas deste Governo para o cargo de Governador do Banco de Portugal, nomeado pelo novo ministro que, antes de o ser, foi Secretário de Estado do ex-ministro, que será o novo Governador. Confuso? Sim, é nesta confusão de não se saber sair, que se cometem os erros. E saber sair bem conta e muito. As instituições não podem ficar sempre com os mesmos responsáveis 20 ou 30 anos, eternizando-se nos cargos e caindo nos inevitáveis vícios que as longas permanências e o apego ao poder geram. Há limites. E a rotatividade nas lideranças só pode ajudar as organizações. Sejam elas públicas ou privadas. Os marasmos não são de geração espontânea, pelo contrário, como os pântanos, vão-se instalando…