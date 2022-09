O ano de 2020 não é um ano qualquer. É o início dos “anos 20”, pelo que a principal questão que se coloca é se estes serão tão “loucos” como os seus antecessores.

Há 100 anos, da última vez que o mundo se preparava para comemorar a efeméride que é o início da segunda década de um século, tinha acabado de sair do primeiro conflito global que trouxe consigo uma mudança do centro de poder e da economia mundial da Europa, devastada pela guerra e à beira de enfrentar décadas de conflitos pela manutenção dos seus impérios, para os Estados Unidos da América (EUA). Esta devastação e os traumas da guerra trouxeram consigo, além das sementes de uma segunda guerra, profundas mudanças sociais que se repercutiram de forma significativa na economia.

Confrontados com a efemeridade da vida, houve uma adopção geral de um estilo de vida voltado para o hedonismo e terá ocorrido nessa altura a verdadeira génese do consumismo desenfreado como o conhecemos atualmente. A economia enfrentava nessa época uma recuperação do lado da Europa, mas também uma evolução para um modelo voltado para o bem-estar e uma cooperação entre progresso tecnológico, resultante da guerra, com políticas liberais de alguns governos (EUA por exemplo). Isto levou a um período de crescimento económico e êxtase consumista, constituindo a base dos “loucos anos 20”

Mas esta década de 20 tem desafios diferentes que vão pôr à prova as mais diversas correntes de pensamento económico e a própria sociedade consumista e pouco solidária atual.

A União Europeia, que se esperava já recuperada da crise de 2008, tem hoje um PIB muito comparável ao de então. Nesta década vai enfrentar a saída do Reino Unido, a 5.ª maior economia do mundo, e com esta um novo balanço de poderes entre França e Alemanha, mantendo os seus principais problemas como é o caso da competitividade fiscal entre países, os elevados níveis de endividamento que apresentam um elevado risco em caso de subida da taxa de juro e a falta de crescimento da procura, independentemente do quantitative easing com que continuamos a ser presenteados.

Relativamente ao Reino Unido, vai ser interessante perceber como será a experiência de um país avançado fora desta superestrutura, especialmente como se poderá evitar que as tensões políticas ponham em causa a união económica que a união monetária tanto precisa.

Até agora, os maiores riscos e ameaças à economia e aos mercados de capitais têm sido políticos, tendo por isso sido controlados com política monetária e promessas. Em 2020, a economia real deverá ressentir-se com o aumento da pressão regulatória nas margens de lucro das empresas, dos potenciais aumentos de impostos, do aumento dos salários mínimos e dos custos cada vez mais relevantes dos impactos ambientais e climáticos.

Considerando que vivemos o mais longo período de mercado em alta das ações americanas desde 1900, o maior risco será agora os investidores já não acreditarem na capacidade dos políticos de estabilizarem os mercados quando for necessário.

Por outro lado, nunca as taxas de juro e as yields foram tão baixas em tantos sítios, durante tanto tempo e se imprimiu tanto dinheiro. O investimento tem crescido em todo o mundo, aceitando rentabilidades cada vez mais baixas (veja-se o caso das obrigações do tesouro Portuguesas ou do nosso mercado imobiliário que começa a atrair cada vez mais investidores verdadeiramente core).

O dinheiro é proporcional à euforia e desespero por produtos de investimento e consequente inflação, obrigando grandes fundos de pensões públicos a assumir maiores riscos em busca de algum retorno em imobiliário, ações e até private equity. Assim, a abundância de capital disponível para investir e o novo paradigma de taxas de juro negativas é loucura suficiente para declararmos abertos os novos “loucos anos 20”!

Resta esperar que as comparações fiquem por aí… e que não apareça nenhuma guerra ou epidemia para estragar a festa.