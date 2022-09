Os subsídios salvam o interior?

Quero louvar o esforço deste Governo ao apresentar programas específicos para o interior ou, em linguagem mais politicamente correcta, territórios de baixa densidade. A sério. Quando existe esforço devemos elogiar. Mas, há sempre um mas.

Este país vive normalmente assim. Aos subsídios a pensar ou a querer viver deles. Agora, depois de anos e anos de abandono, lá temos apoios para quem quiser mudar de vida e ir para o interior trabalhar. Como se pudéssemos, somente com promessas de incentivos, dar início a um movimento de êxodo urbano.

Dá que pensar. Lá isso dá. O custo de vida na Grande Lisboa, por exemplo, a somar ao caos da mobilidade devem fazer reflectir as pessoas. Esta ideia de vivermos todos em cima uns dos outros é muito nossa. Até nas férias, em pleno Verão, vemos as praias do Algarve à pinha, sem espaço para a toalha na areia e com o trânsito para as praias a substituir as filas de automóveis para o trabalho. É cultural. Vivemos muito assim, nos mesmos centros comerciais, nos mesmos espaços e todos bem apertados. Bem sei que este país não é assim tão grande, mas que raio, temos dimensão que chegue para nos alargarmos, sobretudo para fora da faixa litoral e das duas grandes áreas metropolitanas. Não temos é legislação que nos permita. E podia permitir. E era tão, mas tão fácil. Bastava olhar para coisas tão simples como o teletrabalho e as videoconferências. Bastava retirar os horários das 9 às 5, para permitir flexibilidade da gestão individual do tempo, sempre que tal fosse possível, nem todos as formas de trabalho necessitam de jornadas rígidas como se vivêssemos ainda nos tempos que Charles Chaplin retratou no filme “Tempos Modernos”.

Gosto de ouvir que existem apoios e majorações para quem quiser mudar de vida, deslocalizando-se para dentro do país. Está certo. São perto de 590 milhões de euros. Já tem impacto. Mas a questão está, não no dinheiro, antes nos serviços disponíveis. Como podemos ponderar uma mudança se em muitos sítios não temos serviços de qualidade, ou simplesmente não temos serviços? Temos hospitais? Temos escolas? Temos creches? Há centros de saúde abertos? No fundo, há resposta para as necessidades das pessoas no seu dia-a-dia?

Não chega largar dinheiro em cima do problema e esperar que ele se resolva, sem que haja visão de território, políticas públicas e, o grande ausente na vida portuguesa, o planeamento. Já ajuda, claro. Já é um passo, porém é muito assim que vivemos. Despejamos dinheiro e estão logo os problemas todos resolvidos. Não é, nem pode ser assim.

As notícias que nos chegam é de encerramentos de serviços e não pensem, que foi tudo no tempo da troika, os fechos de serviços prosseguem. Ao mesmo tempo, como no caso dos tribunais, houve reaberturas com fraca procura, ou seja, má gestão de recursos.

Se olharmos para a demografia e distribuição populacional no território percebemos que, nunca como hoje, Eça de Queirós tem razão, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Ainda continua infelizmente assim e o ponto de inflexão da tendência não parece estar próximo de ser atingido.

Isto não vai lá com paliativos e dinheiro para subsídios. Isto vai lá a sério é com mexidas pensadas e articuladas de várias áreas da acção das políticas do Estado, que dado o seu peso, bem pode ajudar em vez de obstaculizar. Falo da legislação laboral, da política de transportes e mobilidade, das portagens, passando pelos hospitais e maternidades, até, quem sabe, com a saída de Lisboa de muitos serviços centrais. Não chega o simbolismo de colocar Secretarias de Estado em Bragança, Guarda e Castelo Branco, quando, na verdade, estão duplicadas as localizações, pois permanece sempre uma “perninha” em Lisboa. No meio do entrave um inexistente mercado de arrendamento num país com um dos maiores números de proprietários de habitação própria, logo “presos” à casa (que devem ao banco) e com pouca disposição para a mobilidade geográfica ou não fosse também este o país onde a ferrovia é o eterno parente pobre da mobilidade.

Este país tem a dimensão que tem, já não iremos conquistar mais território (reclamações de Olivença à parte), logo podíamos equilibrar um pouco mais o campo, que, há muito, está desnivelado.