Não, não é uma coluna de opinião sobre futebol. É mesmo sobre impostos, os inevitáveis e pesados impostos. A maior inevitabilidade que temos nesta vida para além da morte. É sempre certo. Eles, os impostos, existem, pesam na nossa carteira, mas não os vejo a fazer nada. Pelo menos não são rentabilizados para o que merecíamos ter. E se merecíamos, ou a carga fiscal não estivesse, de alguns anos a esta parte, em rampa ascendente, sem sabermos bem quando a escalada findará.

E agora, com o Orçamento do Estado aprovado, numa fórmula sui generis, que nem é Geringonça, mas não anda longe, é um trapézio sem grandes asas, talvez seja uma passarola, mas no meio desta fórmula diferente lá nos chegou mais uma promessa. Para o ano é que é. O quê? Redução de impostos. E grande. É esperar. Maior carga fiscal? Antes não existia, para passar a ser uma necessidade urgente, mas só para o ano. O alívio fiscal não é para o ano que vem. Era para ontem, por favor. Não dá mais. Esta economia portuguesa precisa de respirar. As famílias e as empresas precisam de respirar. E o peso do Estado pesa e muito, sobretudo quando devolve, em serviços públicos, tão pouco. Está aqui a falência da ligação com o Estado.

Todavia, marquemos no calendário o grande evento, para o ano é que é. Grande descida de impostos.

Que pena o IVA da electricidade, um bem de primeira necessidade, não ter ficado desde já reduzido, ao invés ficar no limbo de uma hipotética aprovação de Bruxelas a uns escalões de consumo e jogos de taxas. Que pena a Assembleia da República dar uma imagem pouco recomendável, a todos os cidadãos, com os jogos e ziguezagues, que se deram, a pretexto da descida da taxa do IVA de 23% para 6% na electricidade.

É que a asfixia fiscal que vivemos bem precisa de ser mudada. É o orçamento familiar que sente. São as empresas. Falem com empresários. Falem. Sintam o pulso do nosso tecido empresarial e reflictam bem sobre este Estado que tudo absorve e pouco devolve.

Apesar de toda esta voragem fiscal, alegremo-nos, que fica para o ano a prenda da nossa cedência abnegada na nossa carteira em prol da alimentação do “monstro”. Para o ano é que vai ser, as nossas carteiras terão folga, a linha do salário líquido irá, depois de anos a minguar, engordar. Mas claro que a existência de eleições autárquicas é uma mera coincidência neste processo cheio de boas intenções. Aliás, eu ainda sou do tempo que um Primeiro-ministro dizia em alto e bom som: que se lixem as eleições. Pois. Era a diferença de um Estadista, muito vituperado à Esquerda (colada pelo ódio que lhe tinham), para isto que hoje se passa. Mas fica para o ano. Se Deus quiser, cá estaremos para ver se a palavra dada será honrada.