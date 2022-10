A Empresa Estado

A crítica é uma característica muito nossa, muito portuguesa. Aliás, entre nós, sai sempre com maior facilidade e rapidez do que o elogio. É o que é. Mas quando criticamos alguém, ou até quando fazemos críticas generalizadas, devemos ter o cuidado de nos olharmos ao espelho, ou seja, pensando, no provérbio bem português, quem tem telhados de vidro não joga pedras. Claro que ninguém está imune a críticas, mas o pudor e a contenção também devem existir. No tempo das hipérboles, a contenção é escassa.

Ora, será que a culpa da prestação da nossa economia nos últimos 30 anos deve-se, essencialmente, ou é “culpa” da qualidade “fraquíssima” dos gestores e empresários portugueses?

Será que se compararmos a qualidade dos gestores em Portugal, com, por exemplo, a prestação dos políticos portugueses que exerceram, ou exercem, funções governativas quem dá mais garantias? Quem tem o melhor palmarés?

Quem tem a obrigação de conseguir pagar salários ao fim do mês? Quem tem uma legislação laboral rígida e se falir afundam-se todos? Quem tem de fazer pela vida para vender cá dentro e lá fora? Quem tem de andar na busca do lucro? Quem tem de manter a empresa a produzir e a facturar para pagar impostos, taxas e contribuições? Ou quem gere apenas o dinheiro dos outros?Pois.

Se o grau de formação dos “patrões” ainda é baixo? É. É uma verdade indesmentível. Mas como podem certos iluminados de Esquerda dizer que a estrutura empresarial portuguesa é muito desadequada? Eu ouvi. Até com números sobre a escolaridade básica. Apontando o dedo aos patrões de PMEs. Ora é isto a defesa da igualdade de oportunidades? Ora é assim que se constrói um país? Atacando quem ousa abrir um negócio? Só os doutores e os engenheiros podem abrir empresas? O igualitarismo de Esquerda tem paradoxos que, o senso comum, desconhece…

O senhor não tem estudos? Feche a porta, não tem dignidade para ter o seu próprio negócio. É inacreditável.

Vários dos grandes industriais do século XX, cujos grupos empresariais continuam bem vivos, não completaram o Ensino Superior ou sequer lá estudaram e isso não foi nenhum obstáculo ao seu sucesso empresarial, que não só os beneficiou como aos seus trabalhadores e ao país.

Vamos ser claros, de académicos (de torre de marfim) e políticos a dar lições de gestão a empresários, está a nossa economia farta. Será que quem já esteve no “pântano”, brincou à bancarrota e agora, nesta pequena recuperação económica, pensa que pode dar lições de boa gestão aos empresários portugueses?

Já agora, não deveríamos ter os políticos a participarem em cursos de gestão? Pelo menos contribuiria para quem só anda nos corredores do poder perceber o que custa terminar o mês no verde pagando a trabalhadores, fornecedores e satisfazendo os clientes, que pagam as contas.

É que a Empresa Estado, e aqui entramos no “sacrilégio”, demonstra bem a fraquíssima qualidade de gestão dos seus administradores. E sim, sobretudo com um excedente para mostrar, mas nada com que se orgulhar, não preciso de enumerar os casos que todos os dias surgem nos jornais e nas televisões, ou que todos sentimos quando precisamos de serviços públicos

Não, o Estado não é como uma empresa que visa o lucro.

Acredito que existe solidariedade, que existe uma rede de apoio para quem falha. Até apoio para empresários. Acredito num Estado bem gerido. Isso acredito. E exijo firmemente como contribuinte. Só não acredito em quem faz pouco de quem muito nos dá. Não parece razoável criticar generalizando quem lhe paga o salário, mesmo que depois venha pedir desculpa. Não acredito em moralistas, independentemente dos contextos. E este país além da crítica, tem um falso moralismo bem presente.