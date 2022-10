Austeridade virou Contas certas

A política está virada do avesso. Se está. E é a economia que o dita.

Chegamos a 2019 com um Governo de esquerda, que existiu porque a extrema esquerda acudiu ao Partido Socialista e rasgou vários postulados das ideologias que vinham de trás.

A surpresa mais esperada cá está. Excedente orçamental. Lemos e não podemos negar que sorrimos. Do ponto de vista meramente orçamental o superávite é um excelente resultado. É um número que não alcançávamos há muitas décadas. É, sem dúvida, um número para a história económica e orçamental do país. Ouve uns tempos em que chegámos a ouvir que existia mais vida para lá do défice. E para lá do superávite? Haverá?

Mas aqui a questão que devemos colocar é se esta história económica encontra repercussão na qualidade de vida dos portugueses?

Este é o ponto.

Um Estado que recebe mais do que gasta, é isto o excedente orçamental em termos gerais, só pode ser um Estado que não tem falhas, que tem os seus serviços a trabalhar, com qualidade, eficiência e rigor, que não tem investimentos pesados a fazer, que até conseguiria aliviar fiscalmente os seus contribuintes. Mas isso acontece? Sentimos isso no nosso dia-a-dia, sempre que convivemos ou necessitamos de conviver com serviços públicos? Ou quando pagamos impostos por cada movimento que fazemos na nossa vida?

A resposta que todos sentimos nas nossas vidas e carteiras: não.

A austeridade e a página virada da Troika, do “insensível” Pedro Passos Coelho, de todos os "fantasmas" do passado, da maldita Direita que asfixiou o povo por mero prazer económico, afinal não virou. Não virou. A tal página maldita, que tanto nos fez deprimir, foi mesmo o que tornou a terra fértil para os resultados de hoje. Um país que se viu obrigado a cortar a sério, que fechou a torneira, que depois encontrou a "bonança", depois da tempestade a aproximar-se da bancarrota, na versão Geringonça, mas que não conseguiu ainda fazer uma reforma relevante. Uma. Vive dos méritos da cativação criativa e opressiva. Basta olhar para os números. O que o Governo prevê em Saúde e o que realmente se gasta. Os dados estão disponíveis. A carga fiscal está bem lá em cima. Podem discutir as décimas, mas o Estado cobra por tudo, sem pedir licença. Mas lá está. Se cobrasse e todos sentissem que valia a pena, seria uma coisa. Assim, como está, não pode continuar, não se pode asfixiar o investimento para sempre sob pena de começarem serviços, estruturas e pessoas a cair. Não estamos longe deste cenário em muitos dos serviços públicos, na Saúde escuso de enumerar o que todos os dias descobrimos nos jornais e nas televisões.

E no meio desta encruzilhada económica, persistem tenazmente os laivos ideológicos contra as PPPs da Saúde. Um assunto que tanta confusão gerou (não me esqueço que alguns grupos privados com PPP têm arbitragens a correr com o Estado), mas que agora, com o parecer e enorme elogio do Tribunal de Contas à gestão da PPP de Vila Franca de Xira, desaparece do mapa. Este país é muito assim. De modas, sem contas, sem análise custo-benefício. E de esquecimentos trágicos.

Volto à política. E à alternativa. As contas certas acabaram com o discurso da oposição. Não há alternativa. Não há afirmação de uma proposta de mudança, que melhore a vida das pessoas. E que estranho é a palavra mudança não existir hoje no nosso debate político.

Chegámos às contas certas, no Orçamento de 2020. Com um ou dois incentivos na natalidade, mas tão curto que nem sentimos, até no que às empresas diz respeito, levando mesmo assim António Saraiva, Presidente da CIP a dizer que aprovaria este Orçamento. É, de facto, sintomático.

Mais do mesmo, portanto. E, mais uma vez, uma nova oportunidade perdida. Quem apresenta uma alternativa séria a esta página austera que não vira? É urgente, o país e a economia nacional precisam de sair do crescimento de marasmo. Precisamos de um Choque de Gestão. Disto tudo. Para que tudo não fique na mesma. Não podemos cair no é preciso que tudo mude, para que tudo fique na mesma.

Faço votos de que todos tenhamos um Santo e Feliz Natal, com Saúde e Paz (os maiores dos bens) o resto é sempre acessório.