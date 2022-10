A cultura do e-mail

Os avanços nas tecnologias de informação e comunicação revolucionaram o nosso mercado de trabalho, bem como vários outros sectores da nossa sociedade. O que antes era moroso e de maior dificuldade em reunir equipas, sobretudo quando dispersas fisicamente, está à distância de um e-mail, de uma conferência telefónica que pode incluir imagem à moda do Skype.

Isto foi, de facto, uma mudança brutal.

Hoje podemos trabalhar, no escritório, em casa ou numa esplanada com colegas espalhados em qualquer ponto do país. Falo sobretudo de serviços, obviamente.

O que é hoje um dia normal de um trabalho no sector financeiro? Abrir o e-mail e analisar os dados dos mercados. É isto. Ora, se já podemos abrir o e-mail num qualquer telefone, também é possível hoje abrir esse e-mail a qualquer hora do dia e em qualquer ponto de Wi-Fi ou com acesso via dados móveis num qualquer recanto no mundo.

Esta conversa vem a propósito daquilo que se pode chamar de cultura do e-mail. Um pouco mais de rapidez nos processos, mas também uma certa desresponsabilização. E este é um tema transversal a muitas organizações, pelas conversas que vou tendo. Quando alguém contacta alguém, a resposta normal, nos dias de hoje, é: envie-me um e-mail. Está certo. Fica registado, fica também lá estipulado e descrito o pedido, crítica ou a sugestão. Mas também é hoje usual a justificação de cada funcionário. Quantas vezes não ouvimos: já enviei o e-mail? E assim fica tratado, até ter resposta, o assunto a resolver. Já não é com quem enviou, é com quem recebeu e não deu resposta.

Eu não quero alterar formas de relacionamento, nem criar entropias desnecessárias, nem muito menos revolucionar as metodologias de trabalho. Isto faz parte do funcionamento da economia actual. É uma realidade. Compreendo e respeito, até por defesa do trabalho desenvolvido. No entanto, é também uma realidade que passamos muito do nosso tempo, um dos recursos mais escassos atenta a nossa validade biológica, a responder a e-mails, debatemos, discutimos até, levando, não raras vezes, a desnecessárias perdas de tempo contribuindo, nesta forma de comunicação, por dar azo a formas de alijar a responsabilidade ao outro, sem muitas vezes, resolvermos, na medida do possível, as questões relevantes.

É neste jogo do empurra que se joga também a evolução da produtividade. Quantas vezes não bastaria um curto telefonema? Rápido e eficaz. Ou então um café, e nós já perdemos algum tempo em cafés, para cara a cara esclarecer um assunto da organização? Fácil. Muito mais fácil, não devemos perder o hábito do contacto pessoal, sem intermediação tecnológica intensiva, com os outros.

Não sou contra a cultura do e-mail, não sou nenhum ludita. Também o faço. Sou, isso sim, contra a cultura da falta de capacidade de as pessoas falarem, comunicarem de viva voz. Estamos, como vemos em diversos aspectos da nossa vida, a perder capacidades de relacionamento social. E essa falta de capacidade entra também no mundo laboral. Quantos são os exemplos de colegas sentados lado a lado a comunicar por e-mail? Não digo que devemos agora todos ir tomar café e resolver assim todas as questões, mas digo, isso sim, que a passividade do envio do e-mail é um dos maiores catalisadores de desresponsabilização e de marasmo dentro das organizações. Saber fazer e fazer acontecer são características determinantes dentro das organizações. Não perder tempo e ser eficiente, focando-se no essencial e no mais eficaz, num tempo que voa então, é uma enorme mais valia em qualquer organização.

Vale a pena pensar um pouco nesta cultura.