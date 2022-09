O défice real e o Diabo

Portugal é um país muito sui generis. Mesmo muito. Passados que estão quatro anos de uma nova solução governativa movida a ódios e reversões, estamos em mais um período eleitoral, demonstrativo dessa argamassa verdadeira que fazia da Geringonça uma muralha de aço. A pós-verdade chegou a Portugal e em força. Parece que nunca existiu uma coligação negativa, movida a vapores anti-Passos Coelho. Parece que cá as comadres ficam apenas com as benesses distribuídas nos respectivos CV. E que curioso foi a política de distribuição ou redistribuição deste Governo. Logo nos primeiros anos. Pois, todos nos lembramos.

Tudo isto é política. E a política tem muito que se lhe diga. Mas e a economia portuguesa? Como está esse verdadeiro oásis económico nesta Europa à deriva? Com suposta chancela Financial Times. E que chancela. Não sei se chegaram mesmo a ler o artigo completo de fio a pavio, mas também está lá tudo. Se está.

Todavia, o meu ponto hoje está nos dois nós económico-políticos que vivemos nestes quatro anos. E quais são? As contas certas e o Diabo.

Ora, com défice orçamental para Comissário europeu de Finanças ver e eleitor ser iludido, o nosso internacional Ronaldo das Finanças chega ao fim da legislatura com “bons números”. No entanto, uma das Coordenadoras de um dos Partidos que suportam, no Parlamento, aprovando os quatro Orçamentos, este Governo arrasa essa tal ideia das contas certas. Falo de Catarina Martins. E o que nos disse? Falou em défice real. E falou em números diferentes dos que conhecemos e dos que são públicos e analisados pelas instituições internacionais. O que é isso de défice real? É 1%? São 3%? São 5 ou 6%? Ou 11% como quando chamámos a troika? Ora isto é de uma enorme gravidade. A economia de um país precisa de confiança e fiabilidade. Bem sei que podemos dar visões ou interpretações diferentes dos mesmos números, é uma excelente característica dos economistas, mas uma coisa é visões, outra é não confiar nos números que conhecemos. Podemos divergir no que 2% significam, mas não podemos concordar que 2 são na verdade 4. Perante esta afirmação, este Governo e a sua política orçamental, ficam em terreno pantanoso. A ser verdade o que afirmar Catarina Martins, cai por terra o grande baluarte de campanha o governar com contas certas. Isto não é uma brincadeira de crianças. Se for, é mais uma vez o Bloco de Esquerda a ser juvenilmente irresponsável. Um hábito, é certo, mas não podemos viver nesta Terra do Nunca em que a alguns não é assacada a responsabilidade da maturidade.

Um impasse que nos leva ao Diabo. Sempre ele. Nos pormenores, nos argumentos e nos números, que se querem transparentes, ou seja, sem maquiagem, desorçamentações ou subterfúgios. Os números mundiais, europeus, nomeadamente da Alemanha estão aí bem presentes a mostrar o conta rotações do motor europeu a baixar. A crise, a tão falada crise, poderá estar perto. Uma recessão alemã faz soar todos os alarmes de emergência. À desaceleração da economia alemã acresce a loucura da guerra comercial entre EUA e China, que ninguém sabe como acaba, mais um Brexit onde já ninguém se entende. A tudo isto acresce o habitual conjunto de loucos que, nos dias que correm, vai liderando por esse mundo fora. Sabemos isto tudo, mas ficámos a saber também que António Costa, o actual Primeiro-Ministro, também antecipa uma crise e pede maioria absoluta, com o argumento de precisarmos de previsibilidade e estabilidade. Eu, que na verdade, cada vez percebo menos disto tudo, diria que temos um líder de Governo a falar da vinda do Diabo. O tal Diabo tão gozado e achincalhado no discurso de Pedro Passos Coelho. E voltamos ao início. Quatro anos depois. Uma Geringonça formada e acabamos com os Partidos que formam esta inusitada solução governativa a falar das contas certas e a projectar um Diabo, a crise económica a chegar. Oh diabo, que ironia do destino.