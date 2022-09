Crise à Direita?

A Direita portuguesa está em crise. Sim, basta ler as sondagens, mas mesmo quem não as tenha em boa conta, basta relembrar o resultado das Europeias de Maio. Sim, foram eleições nacionais para a Europa, mas foram demonstrativas. Não precisamos, qual avestruz, de colocar a cabeça na areia.

Todavia a crise da Direita é económica. E a crise da Direita começou em 2011, a eleição de Pedro Passos Coelho. Confuso? Pois. Na verdade, concordo com a leitura feita por Vital Moreira. A saída do PS do Governo, depois da bancarrota, depois da assinatura de um Memorando de Entendimento, que foi brutal para as famílias e as empresas portuguesas (consumar a bancarrota seria sempre pior), foi a salvação de um Partido que deveria ter assumido a sua quota de responsabilidade pelo percurso desregrado das contas públicas e pelas políticas públicas erradas. Mas não assumiu. Foi Pedro Passos Coelho e Paulo Portas que assumiram o ónus da troika, o odioso de vir perante o país e cortar. E lutaram pelo cumprimento integral do compromisso assumido com os credores, a única solução para um país, que foi deixado enxague e de braço estendido. Repito para os mais distraídos, resgatou-se o país. Mas este salvamento teve um preço. As últimas eleições legislativas. Apesar do enorme impacto financeiro na vida dos portugueses, os mesmos, pese embora gritaria à esquerda, venceram as eleições. Não quero andar para trás, muito menos reviver o passado. Hoje, em 2019, António Costa, o seu Governo e o Partido Socialista aprenderam a lição. Aprenderam mesmo. Vivem das reformas duríssimas que o anterior Governo promoveu, cumprindo com o prometido à troika. Devolveram rendimentos, apesar da carga fiscal aumentar, por forma a não fazer perigar as contas. Estão certas. Défice controlado, apesar de fortemente cativado. Reformas estruturais? Zero. Mas lá está, António Costa aprendeu que as contas certas e a imagem de rigor dão mais votos. Tal como ter um Ministro das Finanças com boa imagem interna e na Europa, que Mário Centeno tem. É que o próprio António Costa, com todo o élan para vencer eleições em 2015, perdeu. Mas aprendeu. E do outro lado? Do outro lado não se percebeu que era preciso defender esse legado de Pedro Passos Coelho, mas também projectar um futuro sustentável para o fim do período de ajustamento. Falar para o país real, famílias e empresas. Mas falar a sério. Apresentar propostas sérias e credíveis. Criticar quando é preciso. E tantas vezes ficou um silêncio perante diversas situações, que mereceriam uma oposição mais eloquente.

Mas e agora? Agora digo que quem quer ser alternativa tem que encontrar um discurso coerente, com propostas alternativas, sempre com os pés assentes no chão. Tem que rasgar. Rasgar a sério, com um espaço político amorfo, gerido ao sabor dos interesses do Governo. Anda sempre tudo com um discurso mole, carregado de conformismo. Défice aqui, imposto acolá. Falam muito de crescimento económico. Mas como? Coragem para assumir propostas alternativas como um choque fiscal. Coragem para assumir uma postura na Europa de fomento do crescimento económico e da concorrência. Procurar influenciar. Não é para isso que escolhemos governantes?

Querem um programa para apresentar? Três palavras chegam: Liberdade, mérito e solidariedade. Um programa económico, social, cultural e de bem-estar, assente nestes três pressupostos. Não custa nada. Dá trabalho, mas é preciso vontade. Vontade e coragem.

E a coragem de que falo é ter a capacidade para falar para as pessoas. Sim, as pessoas comuns. As pessoas que fazem trabalho-casa, casa-trabalho. As pessoas que querem ter tempo e qualidade de vida. A economia existe para melhorar a vida das pessoas, não para embelezar o Excel no Gabinete do Ministro das Finanças. Ministro das Finanças é importante? Claro que é. Mas o Ministro da Economia também o deve ser tanto ou mais, pois a ele incumbe procurar fomentar a actividade económica (se não existem impostos indirectos, nem cativações que nos salvem as contas), muitas vezes eliminar burocracia inútil é o suficiente para puxar pelo sector privado. Não precisamos de mais elefantes brancos fomentistas.

Existe hoje uma crise de Direita. Comprovada. Existe hoje um vazio de causas e de bandeiras à Direita. E de garra. Falta garra. Não sei se é receio, se é simples bloqueio conjuntural. Sei que um país não pode ter uma única opção política, que suga e se torna o dono do regime. Precisa de diferentes opções para escolhermos o caminho que queremos para o futuro. A isso se chama Democracia. Mas também sei que as crises podem ser excelentes oportunidades para melhorar, exista vontade, claro está.