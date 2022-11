A arte de saber escolher pessoas

As organizações enfrentam desafios múltiplos. Uma miríade, na verdade. O mundo está competitivo e em contante mudança. Sempre. Cada segundo conta. Cada pormenor, cada detalhe conta e tem eco no consumidor final, independentemente do sector de actividade ou do país de que estamos a falar. Tudo se sabe, hoje em dia, ou não estivéssemos na era da comunicação sem fios e da Internet, o centro do mundo digital.

Ora, se a liderança de uma organização empresarial deve ter como preocupação o produto, a capacidade de inovar e a rentabilidade do mesmo, não pode ignorar, por mais tecnologia que exista, por mais qualidade que o produto que vende tenha, que os seus recursos humanos são cruciais para o cumprimento dos resultados finais, no caso das empresas o lucro, por muito que desgoste certos sectores da vida política portuguesa, no caso do Estado ou do Terceiro sector o bem-estar social.

A demonstração do engenho de um verdadeiro líder é saber escolher bem quem o rodeia. Não é uma tarefa fácil. De todo. É que escolher uma equipa, escolher quem o representa, obriga a ter engenho, arte e muita capacidade de encaixe, da parte do líder. Um dos males que muitas organizações sofrem é a cultura de yes man. A vontade de agradar à chefia, que ao invés de aumentar a resiliência e adaptabilidade da organização enquista-a e leva ao conhecido e nefasto groupthink, que promove o alheamento face ao que se passa fora do grupo, ignorando, com grave risco, o que sai fora da experiência e conhecimento do grupo, levando a decisões com consequências desastrosas, como o exemplo da falhada invasão da Baía dos Porcos.

A chave do problema passa necessariamente pelo líder. Quando vejo líderes que afastam a qualidade, apenas porque não são vassalos, não se anulam e têm vida própria, contactos e conhecimento para lá da organização, percebemos logo que essa organização não vai longe. É a liberdade, a diferença e a dissensão construtiva que faz mover a organização. Não digo à vontade. Digo liberdade para pensar. Deve existir respeito pela hierarquia, mas deve existir cultura de crítica e momento de auto-avaliação, por forma a que os contrários possam falar promovendo outros prismas de análise, que o groupthink afasta, contudo tão necessários ao sucesso ou à prevenção de erros grosseiros, que podem levar ao fracasso.

Qualquer líder tem três grandes momentos na sua missão. A capacidade de ouvir os seus colaboradores, a força de motivar os mesmos e a solidão da decisão. Mas quem ouve, sem palas, nem receios por parte dos próximos em exprimir uma opinião diferente, quem fomenta um espírito livre junto dos seus decide muito melhor e evita erros graves e, por vezes, irreversíveis.

E aqui entra um dos maiores cancros da nossa sociedade. É a cunha, o compadrio e a escolha sem ter o mérito como critério. O mérito deve existir sempre.

Se um líder se rodeia de quem tem capacidade para preencher o seu próprio lugar, significa que está com gente ambiciosa e competente ao seu lado. No fundo, o líder só irá perder o lugar se for incapaz, se não conseguir agregar as forças para superar o desafio ou completar o projecto. Pois quem é líder não tem medo dos seus. Motiva-os, dá-lhes asas e espera que voem, pois não há insubstituíveis e, como é evidente, o vazio será sempre preenchido. Não existem super-heróis, muito menos homens providenciais em nenhuma organização, capazes de sozinhos, sem congregar esforços e motivar talentos, superarem os obstáculos. Todos são precisos. Todos. Ora se todos são precisos, não podemos desperdiçar talento por meras simpatias ou por prestação de vassalagem. Devemos ter a capacidade de escolher bem. De olhar para cada pessoa como um activo que pode aportar valor à organização para superar os desafios da actividade. A isso chama-se boa gestão de recursos humanos. E essa gestão só existe se quem estiver à frente de uma organização for um verdadeiro líder e não um mero chefe transitório. Vale a pena reflectir.