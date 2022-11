Hesitei em colocar como título desta crónica os dilemas ou os desafios da Direita. Opto pelos desafios. O momento actual não é fácil para o espaço denominado de Direita, no espectro político partidário do nosso país, contudo desenganem-se os que lhe vaticinam a extinção.

Existem duas dimensões importantes no debate eleitoral que teremos pela frente até Outubro. Verdade seja dita, depois de 2015, António Costa e este modelo de Governo, apelidado ou apodado de Geringonça, vieram revolucionar a organização política, que parecia não ter vasos comunicantes à Esquerda. Hoje, por mais voltas, entrevistas ou teorias que existam, as pessoas têm dois pólos para escolher como alternativas de Governo. O da Esquerda e o da Direita. Atrevo-me a rebaptizá-los. O da igualdade vs liberdade.

O primeiro grande desafio da Direita em Portugal está bem presente na última sondagem do Expresso, elaborada pelo ISCTE-IUL, a que aproveito para dar os parabéns pelo excelente trabalho, também por ser a minha alma mater universitária, onde me licenciei. Ora, quando eu e o Alexandre Guerra, depois de profusas e longas conversas com Pedro Santana Lopes, decidimos escrever o livro “Insondáveis Sondagens”, quisemos chamar a atenção não só para o impacto das sondagens na hora de votar, mas também para a necessidade de interpretação das sondagens, sobretudo as qualitativas.

As sondagens dizem muito sobre o que é o interesse de uma população, sobre o vox populi, que aos políticos muito deveria interessar. Quando refiro a sondagem do Expresso/ISCTE, não quero enfatizar ou entrar na gasta quezília de quem vai à frente ou não. Estou a referir-me à sondagem sobre as prioridades dos portugueses, ou seja, aquilo que os cidadãos mais valorizam da acção política e da administração da Res Publica. A prioridade dada a melhores serviços públicos, mesmo que com mais impostos, dá muito em que pensar, no que concerne ao discurso que os diferentes elementos do espectro político nacional deveriam ter. E aqui está a chave da próxima eleição. Nós hoje fazemos o pleno da má gestão. Maus serviços públicos, mas com uma forte carga fiscal. E a juntar a isto tudo ainda temos bons números da economia, falo de défice e de emprego, mas um salário médio baixo, e um número elevado de trabalhadores a receberem pouco. E como sair deste nivelar por baixo?

É aqui que está a necessidade de gizar e propagar um discurso de mudança e de ambição. O que esta sondagem nos diz, apesar de observarmos resultados muito aproximados, é que as pessoas preferem o certo ao duvidoso. Já não acreditam em impostos baixos, por si só. Querem que ao menos o hospital e a escola existam e lá continuem a funcionar melhor, por certo. Querem, sobretudo, que os serviços públicos aguentem tudo. Isto demonstra receio. E o receio é natural. Foram anos e anos de promessas vazias e ocas, porque, passada a tomada de posse, não foram mais que palavras jogadas ao vento. São anos e anos de pesados impostos. Cada vez mais pesados. E os impostos indirectos, que este Governo muito aumentou, pesam mais nas costas de quem menos tem. Não podemos ignorar, em Portugal, os mais de 750 mil trabalhadores com o salário mínimo. Estamos a falar de muitas famílias com rendimentos muito baixos. E onde está o discurso da Direita portuguesa para estas pessoas?

O outro ponto, já fui referindo ao longo do texto, mas reforço. A ideia de que este Governo, com a Extrema Esquerda no bolso e não na rua, como lhes é habitual, afinal é um Governo de contas certas, roubou a bandeira de muitos anos da Direita. E esse é um enorme desafio que existe. Explicar, bem explicado, o caminho que estamos a percorrer e mostrar qual a alternativa racional e sustentável para o futuro de todos nós.

Ora, como se combate neste xadrez político-económico? Com um projecto de país. Não são meras medidas avulsas, que permitirão ganhar o coração e a carteira dos eleitores. Não chega agitar a bandeira dos impostos mais baixos. É preciso um projecto realista e sustentável para o nosso país, que explique, sem receios eleitorais, instigando a ambição, não de um futuro banhado em rosas, nas pessoas, mas sim de um caminho de trabalho, para construirmos um país mais rico, mais sustentável e mais justo para todos. Não é tarefa fácil, assumo. No início falava da minha hesitação. São muitos os dilemas que este espaço enfrenta, mas a arte está em transformar os dilemas em desafios alcançáveis. A Política é a arte do possível. Será que teremos Políticos capazes, com os pés na terra, de lutar por um melhor futuro?