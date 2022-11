A revolução fiscal de Rui Rio

O que nós, contribuintes, ambicionamos é simples. Muito simples de enunciar, contudo cada vez mais distante, nos últimos anos. Pagar menos impostos, usufruir de bons serviços públicos. Isto é legítimo. Porém, como bem sabemos, tem sido o oxímoro da governação patrocinada pela Geringonça, sustentada pela extrema-esquerda. É a política que se desliga da economia. Para o bom andamento do Estado e dos serviços públicos é vital ter uma economia pujante, só ela torna o Estado sustentável e nos ajuda a conseguirmos dar a volta ao peso da carga fiscal nas nossas vidas.

É que o peso, nas costas dos contribuintes, é, de facto, elevado. Olhemos para os números do Conselho de Finanças Públicas e da UTAO. E o que nos dizem os números? Que nos anos de 2016, 2017 e 2018, este Governo, baixou o IRS, sobretudo ao nível da sobretaxa e dos escalões, em mil e trezentos milhões de euros e a redução do IVA da restauração cifrou-se na ordem dos 350 milhões de euros. Ora, isto quer dizer que, já fazendo fé no que anterior Governo dizia de que a sobretaxa seria provisória, o impacto até foi significativo na vida das pessoas. Todavia, o actual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio dizer esta semana que este Governo não tinha aumentado os impostos. Desculpe? Quer falar de que tipo de impostos?

Da actualização do ISV? Das “mexidas” do ISP (acrescentadas de IVA)? Do Adicional no IMI (dito Mortágua)? De quais? É que foram aumentados. E não foi pouco. Só quem não costuma ir à bomba para abastecer o seu automóvel, não se sente vítima de “assalto” à beira da estrada.

Esta conversa vem a propósito do novo cenário macroeconómico que o líder do PSD, Rui Rio, apresentou. O grande objectivo? Baixar impostos. Como?

Mexer no IRC, com um excelente sinal para as nossas empresas, sobretudo para as PMEs. Bem precisamos de mais poder de fogo das empresas para investir, contratar e inovar. Não há economia que cresça sem empresas capazes e financeiramente saudáveis. E segue a linha do que o Governo de Passos Coelho estava a fazer. E bem, afirmo eu.

Depois acrescenta-se a baixa do IRS. As famílias precisam de mais recursos, de mais dinheiro na carteira ou não falássemos do país com uma das taxas de poupança mais baixas da UE. Os custos com a habitação (apesar da descida dos juros, as prestações não desaparecem), de educação dos filhos e da alimentação pesam muito nos orçamentos familiares. Tal como pesa a electricidade e o gás, cuja taxa de IVA aplicável Rui Rio quer fazer regressar aos 6%, sem malabarismos na taxa de potência contratada.

Neste movimento de revisão, em baixa, de impostos salienta-se a vontade de acabar de vez com o imposto “Mortágua”, que não afecta somente os vis milionários e os “vampíricos” fundos de investimento imobiliário.

Eu gosto deste plano, confesso. Gosto de clareza nas propostas e de apontar caminhos para o futuro. Com números, sem perder a saúde das contas públicas de vista. Na semana passada pedia um singelo plano em formato A4. Esta semana chegou a proposta do PPD/PSD.

A nossa economia precisa de uma revisão da sua estrutura fiscal. Estamos com uma carga fiscal muito elevada. Precisamos de criar folga sustentável. Sem loucuras, atenção. Este cenário macro-económico, coordenado pelo Professor Joaquim Miranda Sarmento, com as propostas ousadas de baixa de impostos, obrigam a apresentar mais contas, além do crescimento económico. Bem sei que os juros que hoje pagamos baixaram muito e podem dar folga orçamental, mas além destas medidas, é urgente pensarmos em medidas estruturantes e duráveis para a outra face da moeda. Onde vamos compensar esta baixa de impostos? Aí é preciso ser também muito claro. Bem como se vai tornando obrigatório gizar um plano credível e detalhado para um item que está intimamente ligado com este lado da balança. Falo da muito publicitada: Reforma do Estado.