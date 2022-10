Uma página A4

As eleições legislativas, estão à vista, são já em Outubro. À beira do período de férias não parece ser tão distante, pois, bem sabemos como, sobretudo nas férias, eternamente curtas, o tempo passa a correr. São, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais importantes do país, um momento-chave para decidir sobre o nosso futuro colectivo. Crucial para as famílias e as empresas. É que, de facto, conforme está organizada a nossa economia, quem lidera o Governo tem um impacto brutal no seu funcionamento, podendo servir de âncora ou de catalisador do crescimento. É, também por isso, que estas eleições não nos podem deixar indiferentes.

Bem sei que agora, por esta altura, com as férias na linha do horizonte, com os Partidos entretidos em listas e perfis de deputados, as ideias parecem avulsas. Aqui e ali, vamos ouvindo algumas promessas.

Como nós portugueses, já não vamos em cantigas, quanto mais em promessas, deixo um apelo a todos os Partidos que se apresentarão ao próximo grande acto eleitoral nacional. Não peço muito. É notório para todos que já ninguém lê quase nada, por isso facilitem-nos um pouco a vida. O que eu peço é uma simples folha A4. Numa folha A4 digam-nos o que querem do futuro do nosso país para os próximos 4 anos. Sim, não só as metas e indicadores, mas também um pouco do como.

Daqui a quatro anos veremos os resultados. Acho mais justo, mais correcto e menos cansativo. Para todos. Para quem enche programas de Governo e sobretudo para a população que raramente lê esses mesmos programas. Claro que devem fundamentar bem o caminho a seguir. Façam anexos detalhados. Mas numa folha A4 sumariamente digam ao que vêm.

É certo que o crescimento económico é desígnio e chavão em todos os discursos. Estamos sempre a ouvir o mesmo. E acredito na bondade e vontade de todos. Mas como? Que caminho? É pelo consumo interno? É com um choque fiscal? É com captação de mais investimento externo? É apostar em determinados sectores? Quais?

E, já agora, digam onde deve estar o Estado. Sim, assumam-se. Todos. Da Direita à Esquerda. Qual o papel do Estado e onde deve actuar? Deve o Estado ser agente económico, produtor, regulador e fiscalizador? Ou deve apenas prover, regular e garantir o apoio social? Não nos passem a cantiga menos Estado ou mais Estado. Urge saber onde? Onde deve actuar primordial e directamente o Estado? E como olham para o sector Privado? Da Saúde à Educação. Com um país de rastos em serviços públicos, como adequar o funcionamento dos serviços à necessária qualidade? É que nós portugueses também merecemos um módico de qualidade de vida.

Depois, um ponto fulcral e que não vejo ser devidamente debatido. Apenas temos uma difusa troca de números e argumentos partidários. Falo da Demografia e da sustentabilidade das pensões. Este é o nosso principal problema. E devemos, de vez, enfrentá-lo. Não temos população suficiente para pagar pensões, sobretudo num horizonte de 10 anos. Podemos fazer modelos, ajustar mais aqui ou ali. Não temos. Precisamos de cerca de mais 3 milhões de portugueses nos próximos 30 anos. 3 milhões a mais. É muito português. E como se faz isto? Como se inverte este “inverno” demográfico? O que pensam do apoio aos jovens pais? E como se materializa? E o que pensam, sem preconceitos, da privatização da Segurança Social? Sim, privatização. Vamos debater. Vamos estudar soluções sem tabus ideológicos.

Falei em três áreas, de carácter mais económico. Claro que o Ambiente, sobretudo a sustentabilidade do país deve ser debatida. Claro que a Cultura conta, e se conta. Claro. Não é preciso puxar muito pela imaginação para encontrar vários temas importantes para debater. Mas apresentem-nos uma folha A4. Simples e sem rodeios.