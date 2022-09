Roubaram o Chupa-chupa

Já lemos e ouvimos imensas opiniões, versões, considerações e análises sobre o actual contexto político no país, sobretudo após as eleições europeias. Tudo certo. Mas é bom entender de uma vez o motivo para o actual quadro político e partidário.

Vamos ser claros, o que antes era a resposta do rigor, das contas públicas sãs, da preocupação em salvar o país, com a vigilância apertada da troika, após o regabofe orçamental, era a imagem dos Partidos do Centro Direita. Sim, o PPD/PSD e o CDS. É assim desde que José Manuel Durão Barroso sucedeu a António Guterres. A tanga. A vida além do Orçamento. Continuou assim com Pedro Santana Lopes na campanha eleitoral com José Sócrates, das SCUTs, aos impostos à Banca. Teve um forte combate com Manuela Ferreira Leite e o discurso anti-TGV, anti-gastos desnecessários e obras públicas faraónicas, depois vieram as PPPs rodoviárias, a nacionalização do BPN, o PEC IV, qual prelúdio do resgate, para terminar com Pedro Passos Coelho a derrotar José Sócrates e António Costa, e ter, sob condições dificílimas, de dar resposta de emergência aos prenúncios de bancarrota.

Isto, com mais ou menos pormenor, num parágrafo, foi a vida portuguesa dos últimos 20 anos.

Todavia, António Costa, juntamente com Mário Centeno, retirou ao PSD a medalha da resolução dos desastres das contas públicas nacionais. E o PSD já com Pedro Passos Coelho e agora com Rui Rio, ficou sem discurso, nem estratégia. Foi isto. Podemos dar as voltas que quisermos. Mais para a esquerda ou para a direita. Mais comunicação ou menos comunicação. Foi isto.

É certo que António Costa é um político hábil. Todos concordamos. Mas de facto, hoje, este centro político. E isto é habilidade política, com muito de manha. Porque isto, apesar da dificuldade em contradizer, de forma simples e rápida, não é nenhum manto de invulnerabilidade.

É que esta ideia de mar de rosas orçamental, qual oásis à beira do Atlântico, tem o reverso da medalha. E esse reverso é notório e saliente. Sim, as cativações e os truques orçamentais levam a uma péssima qualidade dos serviços públicos, as supressões dos transportes são uma constante da vida de quem neles circula, dos barcos sobre o Tejo aos comboios da CP urbanos e de longo curso, a que acrescem as múltiplas dificuldades na crítica área da Saúde. Esta conversa já cansa? Cansa. Mas os problemas não passam. Hoje, temos um Estado pior, com serviços e infra-estruturas degradadas ou em sério risco de gerar prejuízos vários aos cidadãos. E logo de um Governo que é apoiado por quem só vê Estado, que o considera a única realidade relevante da vida social, o grande pólo aglutinador e o ordenador de toda a economia e da vida social. E é esta habilidade táctica de António Costa, com a cara de Mário Centeno, qual aval de boas contas, que faz de um Governo apoiado por quem só quer e exige mais Estado, um curioso exemplo de suposto rigor e seriedade na gestão das contas públicas. Mas à custa do quê e de quem? Da maior carga fiscal, paga por todos nós contribuintes. A questão está na escolha das opções fiscais e das rubricas da despesa pública. E essa, meus senhores, é tão ilusória que mais uns euros no fim do mês, após as retenções na fonte do IRS, são o suficiente para garantir boas sondagens.

E com a oposição uma acantonada e outra anestesiada pela coabitação na geringonça parlamentar, ninguém diz o óbvio? Que isto é tudo ilusão? Que não podemos viver num país em que a resposta é cative-se e nacionalize-se? É a Banca, é a Saúde, é a Educação, são os CTT, é tudo. Nacionalização. Pronto, o Estado toma conta e depois não consegue investir, nem sequer para manter o que está. Eu não sou anti-Estado. Mas sou contra o Estado em tudo, omnipresente em todos os aspectos da vida em sociedade. E no meio desta visão socialista do século passado, não podemos ficar a olhar para um país que tem Estado em tudo, mas que qualidade e mérito, são conceitos esquecidos e, no final das contas, não consegue cumprir com o que deve. É que, se olharmos para a Europa, tendo em conta os últimos resultados, apenas Portugal, Espanha e Malta deram o voto em primeiro lugar aos socialistas. Sim, esta visão de sociedade socialista é do século passado. E sim, precisa de ser desmontada, enquanto ainda é possível.