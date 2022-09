Uma onda verde na Europa

Este fim-de-semana foi verde. Não foi apenas a emocionante vitória do Sporting Clube de Portugal na final, muito disputada, da Taça de Portugal. Foi também a Europa que virou verde. Um pouco por todo o lado. Até por cá.

É bom perceber que a maioria dos eleitores do nosso país ficou em casa, na praia ou onde bem quis. Não quis foi votar. E como os compreendo. Eu fui, como vou sempre, cumprindo um dever e exercendo um direito que só a Democracia nos trouxe. No entanto, esta campanha foi de um nível tão baixo que custa muito sair para ir às urnas. Chega desta forma de campanha. Chega de não falar do que realmente conta. Da Europa, pois claro. A percentagem de leis geradas em Bruxelas que entram nas nossas vidas deveria levar as pessoas a pensar se realmente não é a Europa que mais conta.

E eram tantos, mas tantos os temas, que deveriam ter sido discutidos e aprofundados. Sobretudo do ponto de vista económico.

Este tinha sido o tempo de balanço da ligação de Portugal à Europa, pensando no papel de Portugal numa Europa em mudança e onde as grandes questões fracturantes, como a imigração, nos passam ao lado. Podíamos ter feito as contas aos fundos recebidos. E foram muitos. Mas sobretudo, para onde foram destinados, olhar para o seu bom uso, ver onde queremos e devemos apostar os últimos fundos para garantir um futuro com crescimento sustentável, gerador de rendimentos e de empregos para todos nós portugueses. Não era a velha discussão sobre a taxa de execução. Era a discussão sobre o destino do que ainda virá para Portugal. Mas também era o tempo de falar do Euro e da sua urgente necessidade de reforma. De fazer um balanço também. Sério e sem dogmas. E de balanço sobre a evolução da união bancária, com muito ainda por fazer. E o que dizer da harmonização fiscal europeia ou de impostos europeus? Queria saber mais sobre estes temas. Mas também sobre defesa europeia, sobre a política industrial de defesa que se prepara nos corredores de Bruxelas. Sobre as fronteiras europeias, por exemplo, sobre a repartição dos migrantes que, após o cruzamento do Mediterrâneo, chegam às praias e portos europeus. Sobre como a Europa olha para o mundo unilateral que o Senhor Trump está a construir. Mas também como olhar para a guerra comercial e tecnológica do 5G. E entre EUA, China e já agora a Rússia, onde fica a Europa?

Eram tantos, mas tantos os temas importantes e com reflexos no dia a dia de todos nós que ficaram de fora dos holofotes da campanha. E, no fim, ficamos a debater questões nacionais, algumas paroquiais. Questões para as eleições de Outubro. Não para agora. E aqui, em Portugal, como na Europa, vemos os moderados perdidos e os extremos a crescerem.

E vemos o surgimento de um tema central, sobretudo nos jovens europeus. É preciso falar sobre uma agenda verde, de desenvolvimento sustentável e do futuro do nosso planeta. Não é apenas para quem é vegan ou tem um cãozinho. Vai muito mais além. Vai na preocupação colectiva sobre o perigar do futuro do planeta. E em como a Direita não tem um discurso coerente e sistematizado para questões e desafios ambientais. Não tem. Cola e cose.

Não tem propostas concretas. Não encara o tema de forma holística. Ficamos a falar de défice, de dívida e de contas públicas. Perdemos a noção do que vai além das finanças. E esta falta de sintonia na agenda verde, juntamente com um verdadeiro problema geracional e demográfico que existe, sobretudo em Portugal, precisam de uma resposta forte, pensada e urgente.

Temos hoje políticos que nada dizem às pessoas. Já disseram. Já foram, de facto, importantes e alinhados com as preocupações das pessoas. Mas já não estão alinhados com o que interessa à população. Não se trata de ter ou não cabelos brancos. Trata-se de discurso arrojado a pensar num futuro melhor sem deixar ninguém para trás com solidariedade interclassista e intergeracional. Discurso descomplexado, sem constrangimentos de velhas e desactualizadas barreiras ideológicas. Discurso com rasgo. E não há. Infelizmente, não há.

E aqui chegámos a esta nova composição do Parlamento Europeu. Um espaço que tem, efectivamente, um impacto tremendo na nossa vida, até em pequenos e imperceptíveis detalhes do nosso dia-a-dia. Quer pessoal, quer profissional. Das famílias às empresas. E se tem impacto. Mas, lá está, as pessoas cá preferiram não ir às urnas. É uma profunda resposta aos Partidos e aos políticos. Urge mudar, para ganhar futuro.