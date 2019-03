O fim dos Vistos Gold?

O tema não é consensual. Bem sei que é tema que acicata a ala mais revolucionária e idealista à esquerda. Não me tira o sono. Eu concordo com as Autorizações de Residência para Actividade de Investimento, vulgo Vistos Gold, por uma questão económica. Sem complexos, nem receios de o afirmar explicitamente, aquilo que outros em público rejeitam, mas, confrontados com as realidades da governação, discretamente aceitam.

Basta falar com qualquer mediador imobiliário. Os Vistos Gold são uma ferramenta de forte impacto num sector que ainda vale muito em Portugal e que, como todos sabemos, passou por uma forte crise, no contexto do resgate e da contracção do crédito à habitação. Estima-se que o imobiliário tenha um impacto de 15% no PIB. É muito dinheiro, para qualquer país. Mas vamos a números. Em 2018, por volume, os Vistos Gold superaram os 838 milhões de euros, menos 0,6% que o registado no ano anterior. Em termos gerais, foram concedidos 1409 vistos no ano passado, mais 4,2% do que no ano de 2017.

É um impacto brutal na nossa economia, pode potenciar o crescimento económico.

Bem sei que já foi alvo várias suspeições e de averiguações judiciais. Que foram, como seria de esperar num Estado de Direito, tratados no devido lugar com as devidas condenações e absolvições.

Não podemos ficar com complexos de defender esta forma de captar investimento, porque constantemente se levantam suspeitas de corrupção. Se formos por aí mais vale fecharmos a loja. Não há sector que não tenha essa suspeita.

Separo, no entanto, este tema das dificuldades de habitação que as pessoas sentem. É outra conversa.

Neste mercado global, com este modelo económico que tem, em cada país, um player económico, não podemos ficar a olhar e a perder investimento para os vizinhos e parceiros europeus. A lista de regimes semelhantes ao português na Europa e no Mundo não é pequena, de Malta, a Espanha, passando pelos EUA, até ao Canadá através de programas regionais como o de Ontário ou o do Quebeque.

Vem aí um período eleitoral para a escolha dos nossos eleitos para o Parlamento Europeu. Pelos sinais e relatórios, a Comissão Europeia considera que os Vistos Gold apresentam riscos para a União Europeia, nomeadamente em termos de segurança, lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal, e dá também um alerta para a falta de transparência e de supervisão destes programas nos diferentes Estados-membros.

As preocupações da Comissão são legitimas, devemos ter em linha de conta a origem do dinheiro de quem quer investir. Evidentemente a origem lícita dos fundos a investir deve ser devidamente verificada. No entanto, Portugal não é o único país a ter programa de captação de investimento, que, com as devidas salvaguardas, não será, como alguns nos querem convencer, nenhuma via expresso para malfeitores. Por isso, até nesta campanha eleitoral este tema merece ser debatido. Quem irá para o Parlamento Europeu tem a obrigação de dizer cá, antes do voto, o que defende perante a proposta da Comissão Europeia de abolir os Vistos Gold à escala comunitária. E, já agora, podemos aproveitar a embalagem e falar sobre a harmonização fiscal na Europa. Fará sentido? Devemos acabar com as discrepâncias fiscais nos diferentes Estados-membros? Onde fica a última força dos ministros das Finanças? Onde fica a possibilidade de dar incentivos fiscais para o investimento nas regiões que ainda não alcançaram o mítico nível médio de riqueza da União Europeia? Quem pode decidir os impostos? Os Membros da União ou os organismos comunitários? São questões que merecem resposta e debate. Começando em nossa casa, enquanto país. As transferências de competências, de soberania, para a União não estão isentas de desvantagens e inconvenientes muitas vezes percepcionados pelos cidadãos quando já não é à escala nacional que se decide, mas à escala comunitária, à escala europeia e aí há uns que contam mais do que os outros.

Da minha parte, acredito na utilidade dos Vistos Gold, bem como acredito que apesar de ser pelo aprofundamento de mais Europa, os Governos nacionais devem continuar a cuidar dos próprios orçamentos e a ter na liberdade de escolha da taxa de IRC uma ferramenta de captação de investimento externo.