Uma agenda verde

Oh não! Mais um texto, à moda da Miss Mundo, a pedir paz no mundo e atenção às alterações climáticas. Pois é. Mais um. Mas, como água mole em pedra dura tanto bate até que fura, este é um exercício que considero fundamental, logo para começar à sobrevivência da humanidade, e por isso recorro à repetição do tema.

Temos um problema. É global e civilizacional. Esta conversa das alterações climáticas (Trumpices à parte) é uma realidade que devemos necessariamente enfrentar. De frente, com todas as nossas forças, procurando replicar os momentos aglutinadores dos Povos em busca de algo maior que a todos importa.

O que a menina Greta Thunberg tem feito, do alto dos seus 16 anos, com a irreverência própria que a juventude dá, é louvável. Mesmo. E a quantidade de jovens que se juntam à iniciativa de lutar por um melhor planeta para todos é um sinal de esperança geracional.

Juntemos as iniciativas da sociedade civil ao Acordo de Paris. As obrigações dos países inevitavelmente se preocuparem e agirem, a sério e à séria, sobre a poluição e sobre a emissão de gases não pode ser uma mera moda, qual trend das redes sociais.

Não pode. Registo com agrado a intenção do Governo português de reduzir o lixo gerado pelo plástico. É parte do caminho para um futuro mais sustentável. Parte.

No entanto, receio que exista hoje, no sistema partidário português, pouca voz e pouco empenho em tornar a economia verde como uma necessidade nacional. É que tem de ser. Já vamos tarde, mas ainda podemos atacar contundentemente o tema. Merecia ser tema nas próximas campanhas eleitorais, já este ano.

Nós, espécie humana, temos tido evoluções brutais. Como Rutger Bregman refere no brilhante livro “Utopia para Realistas”, a humanidade era “pobre, faminta, suja, imbecil, doente e repugnante”. Mas, como o próprio autor nos diz, 200 anos depois, podemos afirmar que milhares de milhões de pessoas estão “bem alimentadas, limpas, seguras, inteligentes e saudáveis”. A redução dos níveis de pobreza extrema, à escala mundial, assim o demonstram e convenhamos que não foi à custa da colectização comunista que lá chegámos. Infelizmente, ainda contamos com uma parcela não despicienda de pobres com difícil acesso a bens básicos como nutrição e saneamento básico, não é à toa que um dos projectos da Fundação Gates é a disseminação de sistemas sanitários na Índia.

Se compararmos com 1820, 84% da população mundial vivia na pobreza extrema e hoje, os números situam-se nos 10%. O rendimento per capita é substancialmente superior e acessos a bens básicos muito mais disseminado. O consumismo, sobretudo nas economias, ditas como, mais avançadas, é hoje uma realidade. O supérfluo também. Digo de todos nós.

Ora, nesta falta de utopia, de rasgo e visão na luta por um futuro melhor para toda a humanidade, neste mundo instantâneo, marcado por efémeras indignações, muitas vezes mesquinhas, de redes sociais, em países onde pouco temos que lutar por sonhos, pois está tudo à mão de semear, a próxima grande utopia da humanidade deveria ser uma resposta de justiça e sustentabilidade ambiental. É que este mundo, apesar de todos os seus defeitos e falhas, ou não fosse feito por humanos, merece ser preservado. Aperfeiçoado, melhorado, tornado equitativo, mas sempre com um planeta, a nossa casa comum, preservado. Sobretudo, no que aos fenómenos climáticos e no que dependa do ser humano fazer para a Terra ser um planeta com futuro e não algo que entra numa contagem decrescente apocalíptica até ao dia da extinção do Homem, pois nos animais é a triste sina que vemos, com várias espécies a findarem, vítimas das mudanças drásticas do planeta.

Felizmente, nesta nossa Europa tão criticada, o objectivo de taxar quem prejudica o ambiente, de virar a Europa para uma economia mais verde, começa a ter bons indicadores. Por isso fica mais este texto. De incentivo.

Parece conversa de embalar ou história de terror para amedrontar e servir de lição às crianças. É conversa para assustar, a sério. Tenho duas filhas e gostava que vivessem num mundo, pelo menos, igual ao meu. O tempo está estranho, entre os tsunamis e tempestades, as catástrofes naturais sucedem-se, e sabemos bem que precisamos de fábricas preocupadas com a poluição e de populações ambientalmente conscientes. Da nossa rua até à nossa casa. Devemos ter consciência do que é essencial e do que é acessório. Que prejudicamos e desperdiçamos recursos naturais essenciais finitos.

Como alguém disse um dia: Poupa a Terra, não vives cá sozinho.