Ambição. Ponto.

Estamos a crescer, mas poucochinho. Para aferir a nossa “expansão económica”, basta olhar para os restantes parceiros europeus. Não sou eu que o digo. São os números, que friamente mostram o estado de coisas. Aos números verificados juntam-se as previsões, no mínimo, reveladoras de abrandamento, no máximo, indiciadoras de paragem económica no médio prazo. Todas as instituições internacionais parecem convergir nesta leitura.

Agora sabemos que, segundo o INE, 2,1% deve ser o crescimento da economia portuguesa em 2018. Razoável, diz o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Todavia, ouvimos o Ministro Mário Centeno falar sobre o elixir do crescimento eterno. Que ninguém tem, qual busca da pedra filosofal, que se busca sem se encontrar.

A isto juntemos o colocar de água na fervura, na forma hábil, tão própria do actual Primeiro-ministro, na recente entrevista que deu na SIC.

Já citei Marcelo, Centeno e António Costa. E todos falam em conformismo, em viver à medida das posses, no contentamento da moderação. E são estes os principais decisores deste país. Existe um defeito evidente na tomada de decisão dos actuais agentes políticos. Falta de ambição. Onde está a meta de um crescimento económico ambicioso e mobilizador? Será que somos piores do que os outros europeus? Porquê esta resignação?

A economia mundial cresce a 3,6%, dados do FMI para 2018.

A Europa tem crescimento superior ao nosso, cada vez mais esquálido, sobretudo em comparação relativa. Os países do Leste são exemplificativos. E são melhores do que nós?

Disse recentemente José Manuel Durão Barroso, e bem, que existe um espírito de resignação nacional. E existe. Uma resignação e uma falta de rumo, de fio condutor. De todos. Governo e Oposição.

Reformar a morosidade da justiça, apostar na ferrovia, reformular a estrutura dos portos, tratar da manutenção e conservação de estradas, linhas férreas, comboios e hospitais, todos os anúncios são efémeros e virtuais, pois apenas é real o que passa no crivo das Finanças, instaladas no Terreiro do Paço. Podem encher discursos de promessas, de ensejos, desejos e intenções que a gaveta do Ministro Centeno é quem mais ordena. Bem podem esperar os vários grevistas, pois, como disse um dos ódios de estimação de certa Esquerda, a boa, a da Oposição, “Não há dinheiro. Qual das 3 palavras não percebeu?!”.

Falei, na semana passada, no desperdício de dívidas fiscais que existe neste país. Mas é cada vez mais evidente que os impostos são lastro que prende a nossa economia. Falem com os empresários deste país. Sim, gosto de empresários e não os diabolizo. Leiam o que José Luís Simões, Presidente do Grupo Luís Simões diz, em entrevista ao Expresso, até do impacto das portagens, no sector, fala. São muitos os exemplos. São muitos os casos de aviso.

Passou mais uma legislatura, com uma conjuntura política e económica internacional bem mais benigna, para a economia nacional, do que a enfrentada pelo Governo PSD-CDS, e, essa boa conjuntura internacional, que, como acima disse, está a virar, passou desaproveitada, sem nada se tratar no tão necessário arrumar de casa do Estado, nem muito menos preparar o navio Portugal para tormentas que venham…

O país está apático. Sem ambição, sem rasgo, sem projecto de futuro. Sem força de vontade para mudar este fado. E esta apatia é um problema real. Económico e social. Uma apatia geral de quem tem de executar e de quem tem que exigir.

E sim, o crescimento económico é a pedra, a condição do progresso material e social, que fará garantir a nossa Democracia. É que os populismos e outros perigos estão, à espreita, ao virar dos números.