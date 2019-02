A expressão é de Kate Raworth num livro muito, mas muito interessante. O título expressa o pensamento da autora. Fala da economia do futuro. Mas sobretudo, critica a economia do passado.

Ser economista é das funções mais complexas que existem. Entre teorias, axiomas, bases de dados e índices, os estudos estão lá todos. A realidade, no entanto, está para além dos números, que não conseguem conter toda a complexidade das diferentes realidades sociais e económicas. A realidade, essa está além dos 2 mil milhões de pessoas que vivem com apenas 3 dólares por dia. Ou dos 35% dos desempregados do mundo que o são ainda jovens. Ou dos 11% da população mundial que sofrem de grave subnutrição. Ou dos 57% da população mundial sem acesso à Internet, Facebook e redes sociais são passatempo e, não raras vezes, problema de gente com mais posses.

A economia, conforme vem sendo estudada, e eu, um mero aprendiz de economista que também leu e aprendeu com mestres como Paul Samuelson, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes, com o “fundador” Adam Smith e outros economistas clássicos, que aprendeu os ciclos económicos, mas também percebeu que é preciso pensar além da ortodoxia, pensar também nas externalidades fora do modelo, que temos sempre de ler mais e apreender a realidade além dos modelos e dos gráficos, não do nosso campo científico, mas também das outras áreas do conhecimento.

Este é o enorme desafio da Economia Donut. O donut coloca o bem-estar social na linha de base, o tal anel interno. Fala-nos de alimentação, de saneamento básico, de pobreza ou acesso a água potável. Fala-nos da ecologia sustentável. Fala-nos da vida real. Dos problemas reais. E são tantos. Mas tantos os desafios que a humanidade enfrenta, sobretudo a que está de fora do chamado “Mundo Desenvolvido”, que antes de tudo tem de lutar para sobreviver.

A autora coloca também o tónico na necessidade ultrapassar a obsessão do crescimento económico como alfa e ómega de toda a vida económica.

Será que o crescimento económico justifica apenas e só a qualidade de vida da população? Será que podemos explorar incessantemente todos os recursos naturais finitos em prol do crescimento ou do lucro? Será que temos na busca incessante do lucro a razão de tudo? Que mundo é este em que 1% da população detém a mesma riqueza que os restantes 99%? Injusto e desigual. Certamente. No entanto, não diabolizo a busca do lucro. Nem a ideia de lutar pelo crescimento económico, que é a condição primordial para melhorar a vida das pessoas, temos de fazer aumentar o bolo, para que o possamos distribuir em maiores fatias e por mais pessoas.

Um futuro melhor implica uma atenção à componente social, às instituições tão caras aos economistas institucionalistas. Um forte apoio a quem mais necessita é uma leitura de futuro além gráficos e folhas de Excel. Para isso importa compreender esta Economia Donut. Onde existe um ponto de privação humana crítica que está ao centro e não pode ser ignorado, mas também importa reter que entre a base social e o tecto ecológico existe um espaço seguro e justo para a Humanidade. É aí que se joga o futuro sustentável.

Fica a recomendação de leitura, não só para quem habitualmente me lê, mas também a todos os decisores económicos e políticos. Pela sensibilidade, pela preocupação e pelo cuidado com o futuro. Vale a pena ler para aprender e perceber.