A Caixa e os Correios

E lá vamos nós entrar no Sporting vs Benfica do debate político-económico. O Público vs Privado. E, claro está, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e os CTT como arma de arremesso no debate político, mais velho que a nossa Terceira República.

Vamos por partes. Não tenho preconceitos ou obsessões no que cabe ao sector Público e ao sector Privado fazer. Já vi de tudo. Em matéria de qualidade, em matéria de empenho e de profissionalismo. Tanto no público, como no privado, todos temos boas e más experiências, bons e maus exemplos, generalizar é fácil, o difícil é entrar na prática e na vida das pessoas para resolver problemas.

Agora foi a vez do coro colectivo de espanto, em alguns o pasmo parece forçado, perante uma realidade do conhecimento de todos, desde sempre. Ah e tal, a CGD deu grande buraco? São 5 mil milhões de euros em créditos que não conseguimos ir buscar? Existe uma lista de devedores com números astronómicos? A estupefacção abismal. Foi preciso Joana Amaral Dias para divulgar publicamente o óbvio, praticamente ululante.

Passei a vida a ouvir os argumentos quase imaculados da bondade e mais valia de um Banco Público para a ladainha de sempre. O impacto na economia, o apoio a quem realmente precisa (nota-se), a ajuda à preservação dos centros nacionais de decisão, o rigor na concessão de créditos, o efeito moderador nas práticas agressivas do mercado bancário e o estímulo às PMEs. Sei de cor uma pletora de argumentos. Estão todos correctos. Certo.

No entanto, nunca ninguém me conseguiu explicar como se quadra o Banco Público com a, e aqui coloco todos os Governos constitucionais, total independência da Administração da Caixa face ao Governo e à tutela política. É sempre dito e redito. Por todos. Mas, é que são todos.

Desculpem-me a minha dificuldade de compreensão.

Então temos um Banco do Estado, com gestores nomeados pelos partidos no poder, mas depois temos a total liberdade de cada Administração para seguir o seu rumo, conceder crédito a quem melhor o merecer, de acordo com sérios critérios de avaliação de risco e rendibilidade, apesar de existirem pareceres de avaliação de risco desfavoráveis ou condicionados, ao mesmo tempo que se pagam, sem aparente critério, bónus e prémios às diferentes Administrações da CGD. É isto? E está tudo bem no lavar de mãos de todos os que exerceram a tutela sobre a Caixa, ou seja, os Ministros das Finanças? Então a tutela e a figura do accionista são meramente decorativas? E ficamos todos chocados com a divulgação pública de uma auditora, de um banco que é de todos nós? Noutras latitudes a auditoria seria, logo que finalizada, do domínio público.

Nesta senda, gostaria de louvar o trabalho conjunto na Assembleia da República para tornar públicos os dados dos grandes devedores da banca. É costume dizer-se que quem paga manda, mas dada a dimensão do apoio, ou buraco nas contas públicas, à banca o mínimo que todos nós contribuintes merecemos é saber para onde foi o dinheiro. No fundo, saber a quem aproveitaram as imparidades, sobretudo aquelas mais duvidosas.

Voltando ao início, é para isto que precisamos de um Banco Público? Gostava de ter, à luz do que sabemos das “boas práticas” do passado recente, uma resposta séria e esclarecedora.

Agora, claro, um fetiche da Esquerda. Os Correios. Lá vem como bandeirinha para mostrar os valores da Esquerda, sempre de olho na estatização de toda economia nacional. A “ignóbil privatização dos CTT”. “Malvado” do Pedro Passos Coelho. Como sempre, o eterno mau da fita, a bête noire da Esquerda, a pretérita cola da Geringonça. Pois. Mero pormenor afirmar que a privatização dos CTT foi desenhada num Governo PS, no Memorando de Entendimento assinado pelo Ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos, um mero pormenor. Mas seguimos em frente.

Existe uma forte acusação de que os CTT estão a fechar Estações de Correio por esse país fora. É verdade. Mas foi apenas e só quando foram privatizados? Olhemos para os números. Como estava a rede dos Correios quando os CTT eram públicos? Pois. De 2006 a 2014, ano em que foi privatizado, os postos CTT reduziram de 2863 para 2317. São números. Portanto vamos lá dizer o óbvio, a queda do volume de cartas, pelos dados que existem, foi 1,4 para 0,7, em mil milhões. Espanta alguém? Quantos de nós não recebemos as cartas com as contas da luz, da água ou do gás a promover a factura electrónica? Não é isto um brutal desafio para o negócio tradicional dos CTT? Claro que é. Por isso apenas peço ponderação e razoabilidade, sei que, nos tempos que correm, no campo político mais à Esquerda, não abundam, mas a vida das pessoas não melhora em proporção directa à gritaria política. Existe um regulador, a ANACOM, que deve continuar a fazer o seu trabalho de Regulação, zelando pelo cumprimento escrupuloso do Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal, e em quem devemos confiar.

Se existem problemas, com o cumprimento do contratualmente estipulado, a empresa privada deve corrigir, pois a isso se obrigou e por isso é paga. Ponto. Existe um contrato em vigor, até ao ano de 2020. Foi feita a privatização. Não pode, nem é expectável que incumba a uma empresa privada a política de coesão territorial. Aí sim, deve intervir o Estado com políticas públicas viradas para o desenvolvimento sustentável e equilibrado de todo o país, de Lisboa a Barrancos.

Apesar de compreender as angústias legítimas de muitos autarcas, perante a saída de postos CTT e sucursais bancárias, confesso que não sei se é pela existência de uma Estação dos Correios que vamos fixar, com verdadeiro sucesso, mais pessoas em determinadas localidades do Interior, nos territórios de baixa densidade populacional. Não sei, até porque o negócio tem no banal envio de um e-mail, o maior desafio à sua sobrevivência. Agora, a rede deve existir, o território deve ter maneira de qualquer cidadão continuar a ter a possibilidade de enviar e receber cartas e encomendas. É também aqui, nas encomendas e no comércio electrónico global, como já escrevi nesta coluna, que se joga o futuro empresarial dos CTT. E é bom não esquecer que, por exemplo, os contentores que transportam bens por este mundo fora fazem mais pela globalização do que certas prestações de serviços.

Arrumemos lá os preconceitos ideológicos entre Público e Privado. O que importa é melhorar a vida das pessoas da nossa comunidade nacional, é preciso resolver os problemas, ao invés de os criar.