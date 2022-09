Ontem deu entrada na Assembleia da República a proposta de alteração orçamental. O orçamento suplementar, como tem sido referido, reflete em parte o Plano de Estabilização Económica e Social aprovado pelo Governo na semana passada e terá uma curta vigência (até ao final do ano).

O que caracteriza o orçamento suplementar é a sua insuficiente resposta face aos problemas existentes no plano dos salários, das prestações sociais, das micro, pequenas e médias empresas e do Serviço Nacional de Saúde. É insuficiente e limitado para responder aos problemas decorrentes do surto epidémico, que agravaram a exploração, a pobreza e as desigualdades.

O orçamento suplementar acolhe parcialmente algumas das propostas do PCP como o apoio no valor de um IAS para os trabalhadores independentes, embora esteja aquém do necessário e da nossa proposta que abrangia trabalhadores com vínculos atípicos; a suspensão do pagamento por conta pelas micro, pequenas e médias empresas (foi aprovada uma proposta do PCP neste sentido na Assembleia da República) ou a melhoria das condições de acesso ao subsídio social de desemprego, deixando de fora as respostas imediatas a muitos problemas que afetam os trabalhadores e as populações.

Há trabalhadores que perderam o emprego e ficaram sem qualquer rendimento, há trabalhadores que perderam parte dos seus rendimentos, há trabalhadores com vínculos precários que não tiveram acesso a qualquer apoio. As micro, pequenas e médias empresas estão a atravessar inúmeras dificuldades e há o risco de muitas poderem vir a encerrar. O Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reforçado para responder às exigências que lhe estão colocadas.

A opção não pode ser pela manutenção de instrumentos que no fundamental têm beneficiado grandes empresas que nos últimos anos têm tido chorudos lucros, mas que exclui as micro, pequenas e médias empresas. Nem podem ser os trabalhadores a suportar a fatura. É que não estamos todos no mesmo barco, nem a epidemia afetou todos da mesma forma. A realidade revela o que era expectável, que os mais vulneráveis, os trabalhadores com baixos salários, com vínculos precários foram os mais afetados.

São necessárias medidas para assegurar o pagamento integral dos trabalhadores, proibir os despedimentos e para reforçar a proteção social. São precisas medidas para apoiar as micro, pequenas e médias empresas. São precisas medidas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, seja na contratação de mais trabalhadores na área da saúde, assegurando um vínculo público efetivo, incluindo para os que têm vínculos precários; seja na modernização de equipamentos e aumento do número de camas.

Portanto o que exige é que o orçamento suplementar dê resposta a isto. E é por isso, que no âmbito do processo legislativo, o PCP apresentará propostas para solucionar os problemas imediatos e emergentes.