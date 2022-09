Cultura – um pilar do regime democrático

O setor da cultura foi um dos primeiros a sentir os efeitos do surto da covid 19. Ainda estávamos nos primeiros dias do surto e rapidamente os espetáculos, ensaios, rodagens, gravações, digressões, montagens estavam a ser cancelados, deixando milhares de trabalhadores das artes e da cultura e centenas de estruturas numa situação dramática, sem rendimento e sem perspetiva de rendimento nos meses seguintes.

Não foi um acaso que assim tivesse acontecido. Infelizmente o que tem caracterizado o setor da cultura é o subfinanciamento e a precariedade laboral (trabalhadores independentes ou sem vínculo formal, contratos a termo, falsos recibos verdes, trabalho encapotado pela prestação de serviços, trabalho à hora ou ao dia), estando por isso na linha da frente da vulnerabilidade. A ausência de um Serviço Público de Cultura, que decorre dos princípios constitucionais deixa a área da cultura muito exposta na atual situação de surto epidemiológico que vivemos.

Passaram cerca de três meses e os problemas só se agravaram. Milhares de trabalhadores das artes e da cultura não se enquadram nos requisitos dos apoios existentes, continuando até agora sem qualquer rendimento, o que revela a insuficiência e desadequação das medidas aprovadas pelo Governo. As estruturas de criação artística que já se encontravam numa situação muito difícil, em particular as que ficaram de fora dos apoios, mesmo consideradas elegíveis, vivem dias de enorme angústia. Há estruturas que não sabem se conseguirão manter a sua atividade.

Não está assegurada a proteção social dos trabalhadores das artes e da cultura. Depois do fiasco do TV Fest, o Governo lançou uma linha de apoio de emergência ao sector das artes, no montante de um milhão de uros, acrescido de 700 mil euros, que teve 1025 candidaturas das estruturas e destas somente 311 terão algum apoio, tendo sido excluídas cerca de 70%. Das estruturas excluídas, algumas já não tiveram qualquer apoio nos últimos concursos. Rapidamente se percebe que o montante do apoio é muitíssimo limitado.

Há um conjunto de exigências para a reabertura das salas de espetáculos que as estruturas não conseguem assegurar. São necessárias orientações sanitárias que garantam a proteção dos trabalhadores e do público, mas isso não pode ser confundido com limitações que torne inviável a realização de atividades culturais. Nestas circunstâncias, o verão, normalmente o período de maior atividade cultural, está comprometido e no próximo inverno a situação pode ser ainda mais complicada.

Da parte do Governo tarda a resposta aos problemas existentes na sequência do surto da covid 19. A ausência de uma resposta eficaz do Governo deixa bem evidente a sua perspetiva de subalternização da área da cultura.

É urgente a criação de um fundo de apoio social de emergência cultural dirigido aos trabalhadores das artes e da cultura e às estruturas de criação artística, não concorrencial e sem contrapartidas. É urgente a criação de uma prestação social extraordinária para os trabalhadores que ficaram de fora dos apoios existentes e sem qualquer proteção social.

Estamos solidários com a luta dos trabalhadores das artes e da cultura no dia 4 de junho.

A cultura, o acesso à fruição cultural e à criação artística não podem ser descartáveis. A cultura, tal como a nossa Constituição estabelece, é um pilar do nosso regime democrático, o que exige investimento e uma verdadeira política cultural, respeitando os direitos dos trabalhadores.