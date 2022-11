A resposta necessária é o investimento e a defesa de direitos

Os cortes nos salários, nas prestações sociais e nas pensões; a destruição de postos de trabalho; o aumento acelerado da pobreza e da exploração; o agravamento das condições de vida e das condições de trabalho que resultaram do Pacto de Agressão e da imposição das troicas nacional e internacional ainda estão muito presentes na memória das pessoas. Foi um período de extremas dificuldades para os trabalhadores e para a generalidade da população, enquanto os grupos económicos e financeiros acumulavam chorudos lucros à custa do empobrecimento dos trabalhadores. É um período a que ninguém quer regressar.

Ao mesmo tempo que é preciso tomar as medidas de prevenção e contenção do surto epidémico e de reforço do SNS para tratar dos doentes com Covid19 e todos os outros doentes, são precisas medidas que assegurem que não há perda de rendimento dos trabalhadores, nem de direitos; medidas de apoio aos pequenos agricultores e à pesca e às micro, pequenas e médias empresas. Mas não foi esta a opção do Governo. As medidas que estão a ser implementadas ficam muito aquém do que seria necessário.

O patronato e o capital estão a utilizar o momento de excecionalidade que vivemos no país decorrente do surto epidémico para aumentar a exploração, cortar rendimentos, atacar direitos e destruir postos de trabalho. O desemprego está a crescer, afetando de uma forma muito expressiva os trabalhadores com vínculos precários e quase um milhão de trabalhadores estão em lay-off com redução de rendimentos.

Da União Europeia nada de novo. Este é só mais um exemplo de que não há qualquer solidariedade da União Europeia, como nunca houve no passado. A preocupação da União Europeia sempre foi salvar o capital e o sistema financeiro e mais uma vez é isso que é demonstrado com a ausência de respostas para combater o surto epidémico que está a afetar muito expressivamente a população de vários países da Europa.

Da União Europeia o que vem é endividamento e condicionalismos que não defendem os direitos dos trabalhadores, os seus rendimentos e o emprego, como agravarão assimetrias, desigualdades e relações de dependência. São os interesses das grandes potências da União Europeia, das empresas multinacionais e da banca que imperam, levando a uma maior concentração de riqueza e de poder de decisão. Para os Estados, o que foi disponibilizado foram empréstimos no âmbito do Mecanismo Europeu de Estabilidade com condições idênticas ao Pacto de Agressão das troicas, o que só se pode considerar inaceitável e que em Portugal já foi demonstrado que não é solução, e que só contribui para o agravamento dos problemas económicos e sociais.

O nosso país não precisa de austeridade, nem de políticas de exploração e empobrecimento. Foi a reposição dos direitos e rendimentos roubados pelos PEC e Pacto de Agressão que possibilitou o avanço no país. Por isso a solução passa em primeiro lugar pelo investimento no Serviço Nacional de Saúde, para o dotar das condições para reforçar a sua capacidade de resposta no plano da saúde, depois pela valorização dos salários e das pensões, pelo reforço dos direitos, pela criação de emprego, pelo reforço dos serviços públicos, pelo desenvolvimento da produção nacional e pela libertação das imposições da União Europeia e do Euro, afirmando o nosso direito ao desenvolvimento económico soberano.