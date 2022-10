A propósito do Dia Mundial da Saúde

Assinalou-se a 7 de abril o Dia Mundial da Saúde. Neste ano assinalamo-lo em circunstâncias muito particulares, onde as atenções de todos nas últimas semanas estão na pandemia do coronavírus.

Creio que as últimas semanas demonstram a importância de um Serviço Nacional de Saúde, público, universal e geral por um lado, e por outro o trabalho extraordinário, o empenho e a dedicação dos trabalhadores da saúde, em momentos tão difíceis como o que enfrentamos.

Neste momento, dirigimos uma palavra de valorização e profundo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todos os trabalhadores na área da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os assistentes técnicos e os auxiliares de ação médica. Apesar de os trabalhadores na área da saúde terem estado sujeitos a um forte ataque aos seus direitos, persistir uma enorme carência de profissionais que leva a elevados ritmos de trabalho, terem sido desvalorizados no plano profissional, social e remuneratório, persistirem vínculos laborais precários, não terem sido asseguradas as condições de trabalho, não terem sido valorizados no âmbito das suas carreiras, por opção política de sucessivos Governos, não baixaram os braços e estão na primeira linha do tratamento dos doentes com covid-19, dando o seu melhor.

Mesmo num contexto de dificuldades, em que é preciso contratar mais profissionais de saúde e alargar a resposta do SNS, com mais camas e mais equipamentos, estes profissionais estão presentes no combate à epidemia.

É preciso cuidar dos profissionais de saúde. Assegurar a disponibilização das máscaras e dos equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde é decisivo para evitar a sua infeção, considerando a elevada exposição e o risco a que estão sujeitos todos os dias, e é fundamental para assegurar que os serviços públicos de saúde continuam a funcionar, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde.

As preocupações sobre a capacidade de resposta do SNS não se colocam somente na perspetiva da pressão pelo elevado número de doentes , colocam-se também no caso de não haver os profissionais de saúde necessários porque foram contagiados com a COVID 19 em contexto de trabalho ou porque se encontram em isolamento profilático.

É preciso cuidar dos profissionais de saúde e evitar o cansaço extremo em tempos tão exigentes. Tem de se evitar o esgotamento físico e mental dos profissionais de saúde, através da criação de condições para a minimização da exaustão, caso contrário podemos perder capacidade clínica e o SNS entrar em situação de rutura num período tão crítico.

Por isso é tão importante promover a contratação de mais profissionais de saúde, como criar as condições de trabalho, com os equipamentos de proteção individual necessários para evitar a contaminação dos profissionais de saúde e evitar situações de esgotamento.

Muitas vezes afirmamo-lo e reiteramos, sem profissionais de saúde não há Serviço Nacional de Saúde.

Defender os direitos de todos os trabalhadores na área da saúde, é defender o SNS e o direito à saúde para todos.