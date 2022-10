Amanhã, no plenário da Assembleia da República está prevista a discussão e a votação de um conjunto de propostas para fazer face ao surto epidémico que atravessamos.

Vivemos um momento especialmente difícil, que tem exigido um enorme esforço dos profissionais de saúde e de todos os trabalhadores de serviços essenciais e para muitas pessoas que se encontram em distanciamento social.

O PCP apresentou 17 iniciativas legislativas e propostas de alteração às iniciativas do Governo sobre arrendamento e no âmbito das autarquias locais, com medidas para combater o surto epidémico, mas também medidas para proteger os direitos dos trabalhadores, bem como as suas condições de vida e de trabalho.

Para impedir as atrocidades e o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores pelo patronato e para proteger os postos de trabalho, propomos a proibição dos despedimentos e de cessação de contratos a prazo e prestação de serviços enquanto se mantiverem as medidas de prevenção, contenção e tratamento da COVID 19 e a nulidade dos atos que sejam praticados em violação da legislação laboral. Propomos a reconversão dos contratos a prazo que estão agora a ser feitos com os trabalhadores, para contratos sem termo ou por tempo indeterminado, desde que o trabalhador expresse essa vontade. E para quem esteja em situação de desemprego e a respetiva prestação social termine agora, propomos que o subsídio de desemprego seja automaticamente renovado, para que não fique sem nenhum rendimento.

Propomos medidas de apoio aos advogados e solicitadores, aos trabalhadores na área das artes do espetáculo e aos trabalhadores científicos, nomeadamente através do prolongamento do seu vínculo contratual.

Para assegurar que não há perda remuneratória, propomos que o subsídio de doença, o subsídio de acompanhamento a filhos e o apoio extraordinário aos trabalhadores, incluindo os trabalhadores independentes, que tenham de ficar em casa com os filhos seja pago a 100% da remuneração de referência e que seja alargado até aos 16 anos. Para garantir a estabilidade e a tranquilidade das famílias propomos que o apoio extraordinário para os trabalhadores ficarem com os filhos em casa inclua também o período de interrupção letiva.

Para valorizar os trabalhadores dos serviços essenciais, que desempenham as suas funções num período crítico e mais expostos ao risco, propomos que em caso de contraírem a doença COVID 19 esta seja equiparada a doença profissional e que lhes seja pago um suplemento remuneratório de compensação do risco, da penosidade e insalubridade.

Atendendo às crescentes dificuldades sentidas pelas famílias, devido à expectável perda de rendimentos, é fundamental que sejam criadas condições para evitar que percam a sua habitação ou que entrem numa situação de incumprimento ou que não tenham acesso a serviços e bens essenciais. Propomos a criação de um período de carência de capital, com o correspondente adiamento do final dos contratos do crédito à habitação e no uma moratória no pagamento da renda prolongando até ao dia 30 de cada o mês o período de pagamento, uma redução do valor de renda proporcional à redução de rendimentos, sendo diferencial subsidiado pelo Estado, para valores de renda até 1/15 do valor patrimonial do locado e a suspensão do pagamento de rendas ao IHRU. Propomos também a redução do preço dos combustíveis e que

não haja cortes de água, luz, gás ou comunicações eletrónicas, e que seja definido um regime de planos de pagamento estendidos no tempo.

No plano da saúde é imprescindível antecipar um conjunto de medidas de reforço da capacidade do SNS, por isso propomos a reabertura das camas do Hospital Pulido Valente que estão prontas a entrar em funcionamento, que o Hospital Militar em Belém especializado em doenças infectocontagiosas seja reativado exclusivamente para tratar os doentes com COVID 19, o desenvolvimento de procedimentos para aumentar as camas de cuidados intensivos e a reorientação da produção industrial para produção do que o país necessita nomeadamente, materiais clínicos, reagentes, medicamentos e equipamentos.

Noutro plano, assume particular relevância assegurar a nossa capacidade de produção e o seu escoamento, de forma a garantir o abastecimento de bens alimentares à população e o rendimento dos agricultores e pescadores. Neste sentido propomos a criação de mecanismos de distribuição e de satisfação das necessidades das populações.

De forma a prevenir o abandono escolar pelos estudantes do ensino superior em resultado do surto, propomos o não pagamento de propinas, taxas e emolumentos, enquanto se mantiverem as medidas excecionais de prevenção, contenção e tratamento da COVID 19 e que não seja cobrada a mensalidade da residência aos estudantes que se viram obrigados a voltar às suas casas.

Atendendo à situação de excecionalidade que vivemos no país não faz qualquer sentido que o Estado transfira milhões de euros para as concessionárias das PPP rodoviárias, na sequência da redução de tráfego, pelo que apresentámos ainda proposta neste sentido.

Os problemas que os trabalhadores e as populações enfrentam neste momento são imensos. São inúmeros os relatos e as denúncias que têm chegado até nós. Temos consciência que estas propostas não resolverão todos os problemas, mas são um contributo para solucionar problemas reais muito prementes na vida de milhares de trabalhadores e das famílias.

Prevenir, conter e tratar é uma prioridade, mas é igualmente prioritário lutar e intervir para que nenhum trabalhador perca direitos.