Consenso na transferência de competências,… ou não!

Há cerca de um mês escrevia aqui que não estavam reunidas as condições para o Governo transferir competências para as autarquias.

Entretanto, em meados de fevereiro, o Governo admite o adiamento da transferência de competências para as autarquias de 2021 para 2022, nas áreas da educação, saúde e ação social, de acordo com as informações tornadas públicas. Esta declaração do Governo tem um enorme significado. É já o reconhecimento de que não estão reunidas as condições para transferir essas competências e indicia um recuo que não é de menorizar.

O amplo consenso, o grande sucesso do processo de transferência de competências, dito vezes sem conta pelos membros do Governo, para tentar convencer quem ainda estivesse distraído, caiu por terra.

Construído de cima para baixo e sem qualquer fundamentação, o processo de transferência de competências para as autarquias tem-se revelado numa profunda desresponsabilização do Governo e de transferência de encargos para autarquias, colocando em causa a universalidade das funções sociais do Estado e contribuindo decisivamente para o aprofundamento das desigualdades territoriais.

É enorme a contestação das autarquias em relação ao processo de transferência de competências, geridas por diferentes forças políticas, como foi visível no encontro realizado no passado mês de janeiro no Porto e onde apelaram ao Governo para suspender o processo.

Isto não é descentralização. Descentralizar não é ser executor das políticas definidas por outros. Descentralizar implica execução, mas implica também decisão de planeamento, programação e quando aplicáveis fiscalização. Portanto não se está perante nenhum processo de descentralização, mas sim da transferência de problemas por resolver, sem estarem garantidas condições e meios.

A descentralização também não se resume à transferência de competências da administração central para a administração local.

A regionalização é parte integrante da descentralização. Ainda na semana passada os partidos tiveram oportunidade de se pronunciar sobre a criação das regiões administrativas, com uma proposta de calendarização, deixando para discussão mais aprofundada as soluções concretas quanto à lei-quadro, o financiamento, o mapa e o modelo de eleição, mas mais uma vez PS, PSD e CDS, recusaram um debate sério e impediram o avanço da regionalização, adiando a perspetiva de desenvolvimento regional que proporcionaria. Dizem que a regionalização é muito importante, mas há sempre um mas, e perante uma proposta concreta, opõem-se porque nunca é o momento da regionalização.

Caso venha a concretizar-se, o atual processo de transferência de competências só irá agravar as assimetrias existentes.

Por isso o que se impõe é a reversão do atual processo de transferência de competências e a promoção de uma verdadeira descentralização, que permita a articulação entre os três níveis de poder, central, regional e local, com a criação das regiões administrativas, eleitas diretamente pelas populações e potencie a melhoria dos serviços públicos através de uma delimitação de competências que assegure ao Poder Local e Regional os meios necessários, no respeito pela sua autonomia administrativa e financeira e uma efetiva coesão territorial.