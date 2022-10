O “Comboio da Ponte” continua refém dos interesses privados

O início da circulação do comboio na Ponte 25 de Abril significou uma melhoria na mobilidade e na ligação entre as duas margens do rio Tejo. Uma grande reivindicação das populações e das autarquias da margem sul, concretizada no final do século passado e que correspondeu a um salto na qualidade de vida, com tradução na redução do tempo de deslocação entre as duas margens.

Se no plano da mobilidade das populações se registaram avanços, noutro plano, a defesa do interesse público foi totalmente subjugada perante os interesses de grupos privados, quando o Governo de então optou pela concessão desta linha ferroviária ao Grupo Barraqueiro, num concurso em que a CP foi proibida de concorrer (vá-se lá saber porquê?).

Vinte anos depois, perdeu-se novamente a oportunidade de reversão da parceria público privada e de assegurar a gestão pública da exploração ferroviária entre Setúbal e Lisboa. Pouco antes de terminar o prazo de concessão (31 de dezembro de 2019, em resultado de dois alargamentos sempre na sequência de processos negociais e sempre em benefício do grupo Barraqueiro), o Governo decidiu prorrogar, sem qualquer concurso, por mais quatro anos e nove meses a concessão à Fertagus.

O Governo alega o "reequilíbrio financeiro" da concessão para justificar o alargamento do prazo, mas diga-se que após o aumento das tarifas de utilização da infraestrutura ferroviária, em oito anos a Fertagus nunca pagou à Infraestruturas de Portugal. Portanto o argumento do “reequilíbrio financeiro” não passa de um falso pretexto para continuar a beneficiar os interesses do grupo Barraqueiro em detrimento do interesse público.

Na verdade, o grupo Barraqueiro detém a exploração da linha ferroviária entre Setúbal e Lisboa, mas os comboios são propriedade do Estado, a linha ferroviária é pública, as estações são públicas. O investimento é público e os lucros são privados, por isso não faz qualquer sentido, nem é racional manter a gestão privada.

Para além disso, os preços praticados pela Fertagus são o dobro dos preços da CP. Atualmente esta realidade não é tão sentida pelos utentes devido à redução do valor dos passes sociais para 40 euros, com a integração de todos os meios de transporte da Área Metropolitana de Lisboa, embora o Estado continue a compensar a Fertagus tendo em consideração o valor especulativo dos passes que cobravam.

Reverter a parceria público privada e integrar a ligação ferroviária entre Setúbal e Lisboa na esfera da CP é a solução para pôr fim à transferência de recursos públicos para alimentar a gula do grupo privado.

Tal como constitui uma prioridade o reforço do investimento no aumento da capacidade do transporte ferroviário, para melhorar o serviço, com mais conforto e qualidade para os utentes.