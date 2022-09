As contas certas do Governo

Ontem ficámos a saber que o Ministério das Finanças impediu a abertura de um novo curso para a formação de 200 elementos da GNR, anunciado em maio pelo Ministro da Administração Interna. Depois da realização da ação de luta das forças e serviços de segurança a reivindicar a valorização das carreiras, o reforço dos direitos e a contratação de mais profissionais, é inaceitável que o Governo tenha travado o reforço de elementos da GNR, não cumprindo o prometido.

Mas não é só nas forças e serviços de segurança que há falta de meios humanos. Na saúde, há pedidos de contratação que ficam meses e meses a aguardar autorização e muitas vezes quando é dado deferimento só contempla parte da solicitação. Os elevados tempos de espera, a redução de horários de funcionamento de serviços públicos, a fusão e o encerramento de serviços públicos são consequência também da falta de profissionais de saúde em centros de saúde e hospitais.

Na educação, praticamente todos os dias há lutas nas escolas porque não há funcionários para assegurar as condições de funcionamento. As escolas estão em rutura com serviços, blocos de aula e ginásios que encerram, comprometendo a qualidade do processo ensino/aprendizagem dos estudantes.

Na justiça o cenário é idêntico. Há falta de oficiais de justiça, de guardas prisionais, de inspetores na polícia judiciária. Há falta de trabalhadores nos registos e notariado, onde se desespera para fazer o cartão do cidadão por exemplo.

Nas finanças, na segurança social, na generalidade dos serviços públicos a carência de trabalhadores tem conduzido à degradação da qualidade do serviço prestado.

Quando há uma gritante falta de trabalhadores nos serviços públicos o Governo afirma pompa e circunstância que tem contas certas. O Governo não dá resposta aos problemas sentidos nos serviços públicos e pelas populações, mas autossatisfaz-se porque diz ter as contas certas. Não garante as condições adequadas para assegurar o acesso à saúde ou o direito à educação com qualidade, mas as contas, essas estão certas. Não se contratam os trabalhadores necessários para os serviços públicos funcionarem com condições, mas para o Governo isso não importa porque as contas estão certas.

Contas certas diga-se, no quadro dos critérios e das imposições da União Europeia e do Euro, e de todos os instrumentos e mecanismos criados para impedir a valorização de salários, o investimento público, a prestação de serviço público com qualidade e os direitos sociais, cujo único objetivo é salvaguardar os interesses dos grupos económicos e do diretório de potências da União Europeia.

Essas não são as contas certas de que o país precisa e que os trabalhadores e o povo exigem. Ainda no debate do programa do Governo afirmámos que o nosso critério para as contas certas tem de ser o da resolução dos problemas do país e da resposta às necessidades dos trabalhadores e do povo.