40 anos de Serviço Nacional de Saúde

Comemoramos os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é filho da Revolução de Abril. Fruto da luta do povo português, o direito de todos à saúde é consagrado na Constituição da República Portuguesa e da construção coletiva dos profissionais de saúde.

Se é verdade que neste período o Serviço Nacional de Saúde é responsável por enormes avanços na melhoria da saúde pública e das condições de vida e bem-estar das pessoas, também é verdade que desde sempre foi alvo de ataques, pelos interesses de grupos económicos, com vista à sua descredibilização e à sua privatização.

Ataques estes que se materializam no número insuficiente de profissionais de saúde e na sua desvalorização profissional e social, na degradação de infraestruturas e obsolescência de equipamentos e nos elevados custos da saúde para os utentes e que tem como consequência as dificuldades no acesso à saúde, os elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, exames ou tratamentos, a desumanização dos serviços públicos de saúde, que chegam mesmo a privar muitos utentes do acesso a um direito fundamental.

Os defensores da mercantilização da saúde afirmam que não importa quem presta os cuidados de saúde, se público ou privado, desde que tenham qualidade, procurando transmitir a falsa ideia que tanto faz ser público ou privado, como se prosseguissem os mesmos objetivos. Não dizem é que defendem os lucros dos grupos privados à custa da saúde, nem que defendem uma saúde a duas velocidades, uma que assegura a prestação de todos os cuidados para quem tem capacidade económica e uma outra com serviços mínimos para os pobres.

A vida já demonstrou que a gestão privada e os grupos económicos na área da saúde prosseguem um único objetivo o lucro e não a saúde o bem-estar dos utentes, como é exemplo a alteração de atribuição de menor prioridade nas urgências para não ser penalizado financeiramente como fez a PPP de Cascais.

Ao longo destes 40 anos, a realidade demonstra que o Serviço Nacional de Saúde, mesmo perante os ataques a que é sujeito, é o garante da igualdade no acesso, que é para todos, sem discriminações em função das condições económicas de cada um.

PSD e CDS foram responsáveis pelo brutal ataque ao SNS e o Governo minoritário do PS é responsável por não tomar as medidas eficazes para ultrapassar os constrangimentos que persistem no Serviço Nacional de Saúde por falta de vontade política.

Hoje é preciso prosseguir o caminho de defesa do Serviço Nacional de Saúde, do seu carácter público, universal e gratuito. É preciso investir e dotar o Serviço Nacional de Saúde das condições para prestar os cuidados de saúde que os utentes necessitam a tempo e horas. É preciso assegurar médico e enfermeiro de família a todos os utentes, garantir a cobertura em todo o território dos cuidados de saúde primários; alargar as valências nos cuidados de saúde primários, por exemplo nas áreas da saúde mental, saúde oral, visual, reabilitação; assegurar o acesso ao medicamento; pôr fim às taxas moderadoras e assegurar a atribuição de transporte de doentes não urgentes; reforçar a rede hospitalar e os cuidados continuados e paliativos.