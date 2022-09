As condições de vida das crianças não estão dissociadas das condições de vida das suas famílias, portanto não é possível garantir os direitos das crianças sem garantir os direitos dos pais.

Todas as crianças, repito, todas as crianças têm direito ao desenvolvimento integral, ao acesso à saúde e à educação, à proteção e ao apoio social, a um crescimento saudável e equilibrado, à brincadeira, mas também ao sono, ao conhecimento e à experimentação. Todas as crianças têm direito a serem felizes.

Na nova fase da política nacional foi possível, pela luta e pela intervenção determinada do PCP, alcançar novas conquistas como a gratuitidade dos manuais escolares que a partir do próximo ano letivo abrange mais de um milhão e meio de crianças e jovens do 1º ao 12º ano; a gratuitidade do passe social intermodal para as crianças até aos 12 anos inclusive; o aumento e o alargamento do abono de família e do abono pré-natal; a reposição do apoio às visitas de estudo no âmbito da ação social escolar; o alargamento da licença para acompanhamento de crianças com doenças crónicas ou oncológica ou o pagamento a 100% do subsídio de gravidez por riscos específicos.

Valorizamos cada uma delas, porque significam um passo em frente. Mas não iludirmos o longo caminho que ainda há a percorrer para garantir os direitos das crianças e dos pais.

É preciso ir mais longe! Há condições para ir mais longe, basta que haja vontade política. Ir mais longe na universalidade do abono de família; na criação da rede pública de creches e no alargamento da rede pública de educação pré-escolar; na criação das condições para que as crianças possam dormir a sesta nos estabelecimentos públicos de jardim de infância respeitando as suas necessidades; no reforço da saúde infantil, dando prioridade à atribuição de médico e enfermeiro de família, com o alargamento das respostas ao nível dos cuidados de saúde primários com consultas de pediatria e nas áreas da saúde mental, oral, visual e nutrição e com a introdução de novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação, dando cumprimento à norma aprovada no Orçamento do Estado para 2019.

Todas as crianças e pais têm direito a condições de vida e de trabalho que permitam uma verdadeira articulação entre a vida profissional e pessoal e ao adequado acompanhamento dos filhos pelos pais. Estar presente a cada nova conquista dos bebés e das crianças, quando começam a gatinhar e a andar, quando começam a falar ou quando começam a fazer as perguntas sobre o que os rodeia, sempre com uma enorme curiosidade e vontade de aprender e conhecer coisas novas, é de uma grande importância.

A exploração, a instabilidade, a precariedade, os baixos salários, a desregulação dos horários de trabalho são a realidade de muitos e muitos trabalhadores. Trabalhar 12 horas por dia, trabalhar ao fim-de-semana e nos feriados, contratos de trabalho temporários sem nunca serem integrados no quadro efetivo, auferir o salário mínimo nacional, cria instabilidade na vida pessoal e familiar dos trabalhadores e das suas famílias. Com estas condições como é possível assegurar o crescimento e o desenvolvimento equilibrado e saudável das crianças?

Se a garantia dos direitos dos pais é condição para a garantia do desenvolvimento das crianças. Por isso é fundamental continuar a lutar pelo combate à precariedade e para que a um posto de trabalho permanente corresponda um contrato de trabalho efetivo; pelo fim da desregulação dos horários de trabalho e pelo horário de trabalho de 35 horas semanais para todos os trabalhadores; pela valorização dos salários, em particular pelo aumento do salário mínimo nacional para 850 euros; e pelo reforço dos direitos de maternidade e paternidade.

Comemoramos nos próximos dias o Dia Internacional da Criança. É momento de celebração e momento para recordar que os direitos das crianças têm de ser efetivos todos os dias.

Crianças felizes, garantia e respeito dos direitos das crianças e pais é sinal de avanço e progresso da sociedade, pela qual lutamos.