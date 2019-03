Igualdade na Lei e na Vida

No dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Sob proposta da dirigente comunista Clara Zetkin na II Conferência de Mulheres, em Copenhaga, em 1910 é proclamado o Dia Internacional da Mulher. As mulheres trabalhadoras reivindicavam as oito horas de horário de trabalho, salários dignos, trabalho igual, salário igual e melhores condições de trabalho e de vida.

O Dia Internacional da Mulher assinala por isso, a luta de todos os dias das mulheres na defesa e conquista dos seus direitos, nas diversas dimensões da vida, nomeadamente no plano político, económico, social e cultural.

Passados 108 anos a luta pela igualdade na família, no mundo do trabalho e na sociedade assume uma enorme atualidade.

Todos os dias as mulheres são alvo de desigualdades e discriminações em particular no mundo do trabalho, onde a precariedade e os baixos salários atingem sobretudo as mulheres trabalhadoras, a constante violação de direitos de maternidade e paternidade, os despedimentos declarados e encapotados de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, ou a insistente desregulação dos horários de trabalho que impedem a articulação entre a vida pessoal e familiar e a vida profissional.

Desigualdades e discriminações sentidas também no agravamento das múltiplas formas de exploração e de violência sobre as mulheres.

Valorizamos os progressos alcançados na sequência da Revolução de Abril, que neste ano comemoramos o seu 45.º aniversário e que consagrou na Constituição da República Portuguesa a igualdade entre homens e mulheres, o princípio de “trabalho igual, salário igual” e a proteção na maternidade e paternidade.

Igualdade que consta na letra da lei, mas que está longe de ser uma realidade.

Igualdade que está consagrada na lei, mas que na vida conquista-se e defende-se todos os dias.

Faz todo o sentido que a lei passe efetivamente à realidade das mulheres trabalhadores, salvaguardando os direitos no mundo do trabalho e as condições para que as mulheres possam participar em todas as dimensões da vida da sociedade, em especial na vida política, económica, social e cultural.

Sobre a participação na vida política, importa ainda referir que o PCP sempre valorizou a participação das mulheres. Tanto assim é que dos primeiros cinco candidatos da CDU ao Parlamento Europeu, três são mulheres, demonstrando que não são necessárias quotas.

No próximo dia 9 de março está marcada uma Manifestação Nacional de Mulheres em Lisboa sob o lema “Igualdade na Vida, o Combate do Nosso Tempo”, pelo Movimento Democrático de Mulheres.

É importante que seja uma grande jornada de luta na defesa e conquista de direitos das mulheres, pela igualdade na lei e na vida.

Eu estarei presente!