Avançar na defesa do Serviço Nacional de Saúde

Hoje o PCP interpela o Governo na Assembleia da República sobre a política de saúde e as medidas necessárias para valorizar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e garantir o direito das populações à prestação de cuidados de saúde acessíveis e de qualidade.

Contrariamente a PSD e CDS que procuram descredibilizar e desmantelar o SNS para beneficiar os grupos económicos da saúde, o PCP defende o reforço do SNS, a valorização profissional, social e remuneratória dos profissionais de saúde e a acessibilidade aos cuidados de saúde com qualidade a todos os utentes.

Se PSD e CDS estivessem efetivamente preocupados com a valorização do SNS e a garantia da acessibilidade dos utentes à saúde, tinha acompanhado as propostas do PCP como a eliminação das taxas moderadoras, o fim das parcerias público privadas e a reversão dos estabelecimentos de saúde para a gestão pública, a atribuição de transportes de doentes não urgentes a todos os doentes que necessitam para aceder aos cuidados de saúde, o aumento do investimento público nos estabelecimentos de saúde, na promoção de programas de saúde pública e o reforço de valências nos cuidados de saúde primários, só a título de exemplo.

PSD e CDS identificam as fragilidades do SNS, para as quais muito contribuíram com a sua ação política de desinvestimento, aumento das taxas moderadoras, encerramento e concentração de serviços e valências, elevados tempos de espera, desvalorização dos profissionais de saúde e retirada de direitos, para depois virem dizer que o SNS não dá resposta e que a solução é entregar a prestação de cuidados de saúde aos grupos económicos.

Por sua vez, o PS não rompe com as opções da política de direita e não adota as medidas eficazes para reforçar o SNS. Continua amarrado aos constrangimentos da União Europeia e à imposição do défice orçamental, que na prática constituem um bloqueio para o investimento no SNS e o alargamento da sua capacidade de resposta.

É preciso avançar e dar concretização às medidas que constam do Plano de Emergência para a Saúde proposto pelo PCP e aprovado a 9 março de 2018 na Assembleia da República e que recomenda ao Governo que:

“1 - Dote as unidades de saúde dos recursos orçamentais adequados às necessidades da população, considerando a modernização dos equipamentos e o alargamento da capacidade da resposta pública, bem como a melhoria da organização dos serviços.

2 - Reforce o investimento público, em particular quanto à requalificação e construção de centros de saúde e de hospitais, especialmente em Évora, Seixal e Sintra (com a capacidade adequada para responder às necessidades da população), avançando rapidamente com os procedimentos necessários para a sua concretização.

3 - Identifique a carência de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e assistentes técnicos e operacionais e proceda à contratação dos necessários, substituindo as subcontratações e vínculos precários por contratações com vínculo público efetivo, como prevê o Orçamento do Estado para 2018.

4 - Valorize os profissionais de saúde no plano social, profissional e remuneratório, melhorando as respetivas condições de trabalho, repondo direitos e dignificando as carreiras.

5 - Atribua médico de família a todos os utentes, reduzindo progressivamente o número de utentes por médico de família, e implemente o enfermeiro de família até ao final da legislatura.

6 - Valorize e alargue as valências dos cuidados de saúde primários, incluindo dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica mais comummente utilizados, obedecendo a um planeamento a nível nacional, e reabra as unidades de proximidade encerradas, considerando as necessidades de saúde e as especificidades da população e do território.

7 - Avance com a reorganização da rede hospitalar, na perspetiva do reforço de serviços, de valências e do número de camas, em articulação com os cuidados de saúde primários e continuados, otimizando os recursos públicos e tendo em consideração as necessidades dos utentes.

8 - Reduza os tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos e exames de diagnóstico e terapêutica, assegurando a qualidade dos cuidados de saúde prestados em tempo útil e com segurança para os utentes.”

É preciso fazer opções claras e avançar no sentido do reforço do Serviço Nacional de Saúde, universal e geral para todos os utentes independentemente das condições socioeconómicas.