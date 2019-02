ADSE e a defesa dos interesses dos beneficiários

A discussão sobre a ADSE não é uma questão menor. E aquilo que importa é que, por um lado a ADSE diversifique as entidades com quem estabelece convenções e por outro é a necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, para aumentar a sua capacidade de resposta na prestação de cuidados de saúde, a todos os utentes, incluindo os beneficiários da ADSE. Esta última assume um aspeto determinante e estratégico para pôr fim à dependência e benefício de grandes grupos privados da saúde.

Nos últimos anos registou-se uma concentração de prestação de cuidados em muito poucos grupos privados de saúde, em detrimento de pequenos e médios prestadores.

E é esta posição dominante dos grandes grupos privados de saúde, que estes não pretendem perder que se gerou uma enorme campanha de pressão e chantagem sobre a ADSE, procurando inclusivamente virar os beneficiários e as pessoas em geral contra a ADSE.

Contestam a devolução de 38 milhões de euros que receberam a mais nos anos de 2015 e 2016.

Tem sido dado muito mediatismo à posição de vitimização dos grandes grupos privados da saúde, através da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, ignorando e dando insuficiente informação concreta sobre o que efetivamente se está a passar na ADSE.

Num esforço de rigor e transparência, a ADSE tem procurado a regularização da faturação, tal como preveem as convenções firmadas com os prestadores, nos quais se incluem os grupos privados de saúde que agora contestam. Neste processo identificou-se que pelo mesmo cuidado de saúde são cobrados valores muito distintos. Constata-se mesmo situações gritantes em que a diferença atinge valores na ordem de 29 mil euros, como é o exemplo a variação de valores entre 2.282 euros e 31.141 euros pela mesma prótese.

Como se explica que o mesmo dispositivo médico “desfibrilhador de câmara única com sensor” um prestador fature 12.608 euros e outro prestador fature 21.676 euros, mais 9.068 euros? E como se explica que o dispositivo médico “pratos tibiais bicompartimentais fixos cimentáveis para implante primário” seja faturado por um prestador a 320 euros e outro fature pelo mesmo dispositivo médico 1635 euros, um valor 400% mais caro? Ou como se explica que o paracetamol 250 mg possa ser cobrado entre 0,12 euros e 3,66 euros, este último 30 vezes mais caro?

Creio que todos estarão de acordo que é preciso rigor na gestão de recursos financeiros que resultam da contribuição dos trabalhadores da Administração Pública. Que o dinheiro dos trabalhadores não pode ser desbaratado.

Creio que todos também estarão de acordo que não faz qualquer sentido, nem há qualquer justificação para que a prestação do mesmo cuidado de saúde, como o mesmo dispositivo médico ou o mesmo medicamento tenham valores tão díspares. Há que ainda ter em conta que o valor mais baixo já inclui a margem de lucro do prestador, porque nenhum prestador presta cuidados para ter prejuízo.

Se para os beneficiários da ADSE foram estabelecidos regras e critérios, com a fixação de tabelas de preços, não faz sentido que para os prestadores não haja. Relembro que há uns meses a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, estrutura que organiza os grandes

grupos privados na saúde, não aceitou a proposta da ADSE para a fixação de uma tabela de preços. E porque não estavam de acordo? Porque não lhes permitia faturar a seu bel prazer, com um único objetivo – maximizar os lucros.

Conheço relatos de beneficiários da ADSE que quando se dirigem a um grande hospital privado com convenção com ADSE, com uma queixa num braço ou numa perna, como exemplo, fazem exames a todo o corpo. Há quem possa considerar que isto é que boa clínica, mas desenganem-se porque não é. Fazer exames desnecessários, tem só um objetivo, aumentar a faturação à ADSE.

Tem de se proteger os trabalhadores e garantir rigor na gestão da ADSE. A defesa do direito à saúde não passa pela salvaguarda dos interesses dos grandes grupos privados, que olham para a saúde única e exclusivamente como um negócio e um negócio de milhões de que não querem abdicar, daí a inaceitável pressão e chantagem que os grandes grupos privados da saúde estão a fazer ao Estado e aos beneficiários da ADSE.

Estima-se que a ADSE corresponde a cerca de 30% das receitas dos grandes grupos privados na saúde. OS cinco maiores grupos privados faturam anualmente à ADSE só no regime convencionado cerca de 260 milhões de euros.

Fica assim mais claro que que os grandes grupos privados na saúde não garantem o direito à saúde. E todos aqueles que defendem que a ADSE claudique perante os interesses dos grupos privados, não estão preocupados com o direito à saúde, mas sim com o negócio da saúde.

Por isso é que o Governo não pode ceder às pressões e chantagens dos grandes grupos privados da saúde, e se for preciso recorrer a todas as disposições legais para assegurar que nenhum beneficiário fica sem os tratamentos de que necessita deve fazê-lo.