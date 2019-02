Pleno Emprego? Onde?

No início desta semana o país, em particular os investigadores foram brindados com declarações do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a afirmar que há pleno emprego entre os doutorados.

Como seria de esperar, tal afirmação gerou uma enorme agitação e indignação entre os investigadores no nosso país, que há décadas se encontram em situação de precariedade, com bolsas de investigação científica ou contratos a termo certo, que não conseguem ingressar na carreira de investigação científica.

Esta é a realidade dos investigadores em Portugal, que dão o melhor de si para o desenvolvimento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, mas quando toca a proteger os seus direitos não há respostas.

Curiosamente os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico individual relativo a 2017 foram ontem divulgados. Neste concurso concorreram cerca de 4500 investigadores para 500 vagas. No concurso relativo a 2018 ainda a decorrer já se candidataram cerca de 2000 investigadores para 300 vagas.

Dos 5000 contratos para doutorados anunciados pelo Governo só ainda foram formalizados 1859. Muitos investigadores, entretanto, já terminaram a sua bolsa de investigação, e embora tenham concorrido ou aguardado a abertura de concurso, a sua bolsa não foi prorrogada e estão sem qualquer contrato e sem perspetiva de resolução da sua situação.

Os 1618 doutorados a contratar no âmbito do concurso de Projetos de I&D aguardam a assinatura de contrato.

Há 800 investigadores abrangidos pela norma transitória do diploma do emprego científico, cujo prazo de conclusão era até 31 de agosto de 2018, que ainda aguardam pela formalização dos respetivos contratos.

E no âmbito do PREVPAP não foi assinado um único contrato.

Portanto há muitos motivos para perguntar onde está o pleno emprego entre os doutorados? Não é seguramente em Portugal.

Não é por acaso que a Carta Aberta ao ministro Manuel Heitor dinamizada pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) foi subscrita por mais de mil investigadores num curto espaço de tempo.

Na missiva a ABIC afirma que o ministro “confunde o anúncio com a concretização, vivendo numa realidade alternativa àquela que tutela e pela qual é responsável, onde o prognóstico se confunde com o final do jogo”. E acrescenta que a afirmação do ministro “é uma afronta”. “É uma afronta porque em consequência direta da sua má gestão do processo houve alguns concursos específicos que ficaram por preencher. É uma afronta a todos aqueles que esperam mais de dois anos para que esses concursos abram. É uma afronta a todos aqueles que esperam há muitos meses pelo início do seu contrato já ganho. É uma afronta a todos aqueles que, encontrando-se desempregados e a concorrerem a tudo quanto é concurso, continuam desempregados.”

O PCP entregou na quarta-feira um requerimento para ouvir o ministro na respetiva comissão parlamentar.

Continuaremos a lutar e a intervir para combater a precariedade, o desemprego e a desvalorização do trabalho científico e dos investigadores, pela integração na carreira de investigação científica e pela sua valorização.