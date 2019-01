O que nasce torto tarde ou nunca se endireita

O apregoado consenso em torno do processo de transferência de competências para as autarquias afinal não corresponde à realidade. Ontem foi dado conhecimento que dos 188 municípios que já tomaram posição, somente 39 aceitaram receber a totalidade das competências referentes às áreas previstas nos decretos-lei já publicados. 80 municípios rejeitaram a transferência de competências, de entre os quais constam municípios geridos pelo Partido Socialista como são exemplo Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Sintra, Odivelas e Alcochete. Muitos Municípios geridos pelo PSD, partido que firmou acordo com o Governo e que permitiu o avanço do processo em curso, como são exemplo Mafra, Vila Nova de Famalicão e Santarém também rejeitaram. Rejeitaram igualmente a transferência de competências os Municípios geridos pela CDU, assim como o Porto.

Não estão garantidas as condições para o exercício de competências. No dia de hoje não se conhecem quais os meios humanos, técnicos e financeiros que acompanharão a transferência de competências, nem foi feito qualquer estudo para avaliar o impacto do conjunto de competências na estrutura orgânica de cada autarquia.

Quem aprovou a lei de transferência de competências e a lei de finanças locais não pode invocar que foi enganado. As propostas de competências a transferir não foram acompanhadas de qualquer estudo que as fundamente, nem de avaliação de impacto. PS e PSD quando aprovaram esta legislação, fizeram-no sem assegurar as condições para o exercício de competências e não foi por falta de lembrança, mas sim por opção política. Em primeiro lugar dever-se-ia ter definido as condições para o exercício de competências e só depois identificá-las. Mas não foi esse o entendimento do Governo PS e do PSD.

Agora a legislação sobre transferência de competências está aprovada e continua-se sem se conhecerem quais os meios humanos, técnicos e financeiros a transferir. Nem sequer existe norma habilitante que permita ao Governo transferir verbas para as autarquias ao abrigo das transferências de competências. É o próprio Governo que não cumpre a lei de finanças locais que propôs na Assembleia da República e que foi aprovada por PS e PSD. Diz a lei que na proposta de Orçamento do Estado deveria constar um mapa anexo com as verbas a transferir para as autarquias, contudo não só não houve qualquer proposta de mapa como o Governo em desrespeito da lei pretendia que fosse aprovado por despacho dos membros do Governo, norma que não chegou a ver a luz do dia.

Portanto não há condições para se transferir competências para as autarquias. Perante problemas concretos suscitados pelos diplomas impostos por PS e PSD, o Governo não responde e refugia-se em discursos de retórica sem qualquer concretização.

Dos diplomas sectoriais publicados, uns remetem para futuras regulamentações, mas nenhum concretiza meios a transferir remetendo para a legislação aprovada, que por sua vez não clarifica quais os meios e os que referem meios como é o caso da área da cultura, onde há monumentos nacionais cujos montantes anuais previstos transferir rondam os 500 euros ou pouco mais de mil euros. Certamente não será com montantes desta dimensão que se salvaguarda o património cultural.

Não há descentralização sem garantir condições para o exercício de competências e sem os respetivos meios. Na prática , o processo em curso mais não é do que uma transferência de encargos para as autarquias, tal como ocorreu nos anteriores processos de transferências de competências, configurando uma profunda desresponsabilização do Governo de direitos fundamentais.

Sábias palavras tem o nosso povo quando afirma que o que nasce torto tarde ou nunca se endireita. Este foi um processo que nasceu torto e a sua evolução tem sido desastrosa. É um processo que não merece a confiança dos Municípios de norte a sul do país, do interior ao litoral.