Preços mais elevados, encerramento de estações de correios, redução de trabalhadores, destruição de postos de trabalho, degradação do serviço público postal. É este o resultado da privatização dos CTT.

Quando os CTT foram privatizados todos os 308 concelhos do país tinham pelo menos uma estação de correios. No ano da privatização, em 2013, houve logo dois concelhos que ficaram sem estação dos correios, no final de 2018 já eram 33 concelhos.

Em alguns destes concelhos há juntas de freguesia ou estabelecimentos comerciais que assumem postos dos correios, mas se alguém acha que substituem as estações de correios encerradas, desenganem-se. Não prestam mesmo os mesmos serviços.

A Autoridade Nacional de Comunicações estima que cresça para 48, o número de municípios sem qualquer estação de correios no seu território. Caso se concretize, significa que em seis anos os acionistas dos CTT encerram estações de correios em 15% dos municípios do país.

A Autoridade Nacional de Comunicações diz também que o encerramento das estações de correios prejudica as populações, sobretudo as populações que residem no interior. Identifica ainda problemas como o sigilo e a proteção de dados pessoais, a deficiente prestação de serviços postais, as irregularidades nos horários de funcionamento ou mesmo a inexistência de prévio entendimento com as autarquias no encerramento abrupto de serviços.

Os grupos económicos detentores dos CTT mais preocupados com a distribuição de dividendos do que em garantir a prestação de serviço público postal, distribuem dividendos em montantes superiores aos lucros, contribuindo para a progressiva destruição de uma empresa estratégica para a coesão económica e social no país.

Tudo isto é mais do que suficiente para exigir o controlo público dos CTT.

Está mais do que provado que a privatização foi um erro e que a solução não é deixar tudo na mesma. A solução é mesmo o Governo resgatar a empresa para o controlo público, colocando-a ao serviço dos interesses nacionais.

Não basta lamentar e identificar os problemas, como tem feito o Partido Socialista. É preciso agir e não permitir que a administração dos CTT prossiga um caminho até à destruição total da empresa, deixando as populações totalmente ao abandono, porque a atual gestão não é feita com base em critérios de serviço público, mas sim com base em critérios de rentabilidade económica.

O PCP já anunciou que vai entregar uma iniciativa legislativa para reverter a privatização dos CTT e assegurar o controlo público da empresa.

A Assembleia da República terá assim nova oportunidade para assegurar a gestão pública dos CTT, em que os interesses das populações e do país sejam protegidos e respeitados.