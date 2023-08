Cereais com vodka (ou cicuta)

Bem sei que esta é uma semana de paz e união por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude que decorrem no nosso país, às quais só desejo que sejam um sucesso. Mas em matéria de política internacional, a semana passada ficou marcada pelo embaraço da cimeira Rússia - África que decorreu em São Petersburgo e que contou com a presença de alguns líderes africanos como os Presidentes de Moçambique e da Guiné Bissau.

Numa fase em que o mundo ocidental condena em quase uníssono a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, era importante para o líder do Kremlin tentar demonstrar que Moscovo continua a manter um papel importante no continente africano. O problema é que os principais países, ou melhor, as principais economias africanas faltaram e só os países mais pobres, ou dependentes da Rússia, marcaram presença. Aliás, até o líder guineense, Embaló, disse que “participava mas que era contra este tipo de reuniões”.

A iniciativa não seria censurável se não tivesse ficado à vista de todos o papel que Rússia pretender exercer, ou comprando os países mais pobres onde ainda há fome ou assumindo um papel militar através do Grupo Wagner que ou estabiliza o poder de ditaduras ou ajuda grupos rebeldes a conquistar o poder e a controlar a distribuição das suas riquezas naturais.

São estes os dois eixos da política externa de Putin para África: comprar os mais pobres ou ameaçar os restantes com as botas no chão dos mercenários de Prigozhin. Aliás, a presença deste mentecapto na Cimeira Rússia - África após a tentativa de golpe de Estado que protagonizou há menos de um mês, só parece confirmar uma de duas versões sobre esse episódio: ou a insurreição foi apenas uma farsa combinada com o Putin ou então o Grupo Wagner é mais importante do que supúnhamos na hierarquia de Moscovo.

Nesta Cimeira Rússia - África, Prigozhin comportou-se como uma verdadeiro anfitrião que ora recebia convidados ora organizava reuniões bilaterais com os mais controversos líderes africanos. Recorde-se que o grupo Wagner mantém posições decisivas em países como a República Centro Africana, Chade e Mali, entre outros. A propósito precisamente dessa esfera de influência africana, Prigozhin já veio apoiar o golpe de Estado no Níger que a confirmar-se a influência de Moscovo na ação poderá significar o fim da última aliança ocidental no Sahel, precisamente o Níger.

Ao contrário do que muitos escrevem, e sendo verdade que tanto os Estados Unidos da América, como cada vez mais a China e a União Europeia têm há décadas grandes laços com África, não pode ser ignorado o papel da ex-União Soviética na preparação e educação de muitos dirigentes de países da CPLP. Há uma geração no poder em vários países que estudaram em Moscovo e noutras cidades do regime graças aos laços e braços do partido comunista.

Como lembrava há dias o analista angolano Herlander Napoleão, nesta cimeira parece haver um denominador comum: “estes países têm uma relação e uma dívida histórica com a Rússia, no que diz respeito aos apoios fornecidos antes e depois das independências africanas. Estes países têm uma dívida quase impagável e não conseguem assumir um posicionamento contrário aos quais o mundo se tem vindo a posicionar relativamente à guerra na Ucrânia.” Não há almoços grátis.