Costa desmente Costa e embrulha-se nas suas incongruências

Um encontro entre o Primeiro-Ministro português, possível candidato a Presidente do Conselho Europeu, e o Primeiro-Ministro europeu há mais anos em funções na UE seria algo absolutamente normal e legítimo não fossem tantas as desculpas esfarrapadas de António Costa, as pequenas mentiras ditas e contrariadas pelo próprio e sobretudo a sua, e do Partido Socialista, hipocrisia relativamente a Viktor Orban, ex membro do PPE e que actualmente se alinha com os movimentos mais iliberais europeus.

Como tem sido notório, apesar de todo o nojo vocalizado pelo PS contra Orban, a verdade é que o Primeiro-Ministro António Costa nunca deixou demonstrar, tantos nos gestos calorosos que as imagens que fomos recebendo dos diferentes encontros europeus onde participa foram revelando, que há uma boa relação e afinidade pessoal entre Costa e o líder húngaro.

É bom lembrar que durante anos, o PS e a restante esquerda portuguesa alinharam nas críticas ao PSD por simplesmente fazer parte do mesmo partido europeu que Orban, apesar de todas as críticas e posições que o PSD e grande parte do PPE tomaram contra o Fidesz e contra Orban que levaram à sua expulsão do Partido Popular Europeu. Tanto nos socialistas europeus e internacionais, como noutras famílias políticas, há igualmente companhias pouco recomendáveis que em nada responsabilizam os camaradas portugueses.

A escala que António Costa fez em Budapeste a caminho do Moldova não teria nada de especial ou preocupante se não tivesse sido omitida da agenda oficial do Primeiro -Ministro, se não tivesse sido justificada como um gesto pessoal para ir dar um abraço a José Mourinho que ali disputava uma prova europeia, que de seguida fosse justificada pelo Presidente da República como uma “escala técnica” que hoje sabemos não ser necessária, e que por fim já se tratava afinal de corresponder a um convite formal da UEFA (facto também estranho e pouco habitual já que nenhuma equipa portuguesa estava em campo).

Se a primeira razão apontada por Costa para ir a Budapeste fosse real, então estaríamos perante um caso de peculato de uso. Mas não me parece ser o caso, pois a razão da sua “escala” não foi, obviamente, dar um abraço ao José Mourinho.

O que criou este caso, mais uma vez, não foi o acto em si, que nada teria de anormal, mas sim as recorrentes desculpas esfarrapadas que António Costa e o seu gabinete encontraram para tentar justificar um encontro com outro líder de governo europeu que dizem ter “tiques de ditador”, ser “xenófobo”, “homofóbico”, “radical” e “próximo dos russos”

Tenho a certeza que, fosse a sua legítima candidatura ao Conselho, fossem os diversos dossiers em discussão na UE, como a guerra na Ucrânia, o pacote das migrações, o orçamento comunitário ou até os interesses das empresas portuguesas na Hungria, não faltariam boas e legítimas justificações para este encontro com Orban com quem obviamente, por dever de ofício, tem de ter relações de trabalho.

O primeiro problema é que António Costa tem vergonha da sua boa relação com Orban. O segundo é que António Costa sabe que esta sua postura simpática para com o líder do Fidesz contraria tudo o que o seu Partido Socialista diz sobre o Orban revelando uma total hipocrisia da sua parte. E em terceiro lugar, e não menos importante, Costa tem consciência que este encontro cria embaraços na sua retórica contra os extremismos de extrema-direita que tanto jeito lhe têm dado. Por tudo isto tentou esconder.

A narrativa do Partido Socialista anti-extremismos acaba totalmente cilindrada pelo próprio António Costa.