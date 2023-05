Fazer dos portugueses parvos (tem custos para a democracia)

Um dos principais pilares da democracia é a confiança entre eleitos e eleitores. Tal como a confiança entre amigos, casais ou instituições, se é verdade que demora muito a conquistar, perde-se num ápice, num erro ou numa distração.

Quando os líderes políticos, e principalmente eleitos como o Primeiro-Ministro, Presidente da República, Deputados, autarcas e membros do Governo (que apesar de não serem eleitos usufruem da confiança da Assembleia da República), recusam reconhecer o óbvio, tentam deturpar a realidade ou fogem às suas responsabilidades, estão claramente a cavar ainda mais o já profundo fosso entre as instituições e os cidadãos.

Ora, quando não só a lei é evidente como a percepção pública é exatamente a mesma, só um estado de alienação política, ou de pura irresponsabilidade, leva um Primeiro-Ministro a não arrepiar caminho, a reconhecer o erro e a pedir desculpa. O que se passou com o SIS foi obviamente um erro que mais vale reconhecer do que tentar esconder.

Ao adiar as explicações sobre tudo o que se passou, o Governo de António Costa está não só a minar a credibilidade de um serviço que é essencial à segurança nacional como a destruir a confiança que as instituições, os partidos e os portugueses têm numa instituição que se exige acima de qualquer suspeita e resiliente a qualquer abuso. Não é ignorando o tema que se protege a credibilidade do SIS, é reforçando o seu escrutínio que se garante tanto a sua legitimidade democrática como a sua eficiência e confiança.

Quando praticamente todos os especialistas independentes, académicos, políticos ex políticos de todos os quadrantes políticos, em particular alguns socialistas como Vitalino Canas cujo profundo conhecimento na matéria é indiscutível, afirmam que ação do SIS na recuperação do computador do ex Adjunto de João Galamba foi um erro, o que é preciso mais para António Costa ter a humildade de reconhecer o disparate, pedir desculpa e seguir em frente?

Este arrastar da situação, para proteger este ou aquele membro do Governo, não tem explicação e é inaceitável aos olhos dos portugueses. Todo o arrastar deste caso e a fuga às explicações por parte de António Carmona Mendes só se torna compreensível se afinal a indicação para recorrer ao SIS tiver vindo do próprio António Costa.

Usar a narrativa que tanto a imprensa como a oposição estão a desfocar do mais importante e a empolar mais um caso é não ter a mínima noção do que está em jogo. Trata-se da confiança dos portugueses nas instituições e na palavra dos líderes políticos e em particular do Governo. Os cidadãos já perceberam que o Governo se precipitou, ao rejeitar dar explicações cabais sobre o que aconteceu António Costa está a fazer dos portugueses parvos e isso o povo raramente perdoa.

Os políticos não são todos iguais e se há caminho que é mais perigoso para a democracia do que o populismo, é o caminho da incompetência e da irresponsabilidade.