Vitorino arrumou a casa para os americanos a tomarem de assalto

Para quem acompanha de perto o tema das migrações, a não reeleição de António Vitorino como diretor-geral (DG) da Organização Internacional para as Migrações (OIM) é uma autêntica surpresa, não pelo histórico eleitoral da OIM, onde nunca um DG deixou de ter um segundo mandato se assim o desejasse, mas sobretudo pelo trabalho que fez e pelas reformas que implementou. Traduzindo para “futebolês” é o equivalente a um clube de futebol despedir o treinador depois de vencer o campeonato e a champions league.

Aliás devo dizer que me surpreenderia menos a não reeleição de António Guterres na ONU do que o que agora aconteceu na OIM com Vitorino. O unanimismo, aparente, sobre o seu mandato era evidente e o reconhecimento pelas mudanças na organização uma constante. Refira-se que nos últimos anos a OIM voltou a assumir uma centralidade na gestão dos problemas resultantes do aumento dos fluxos migratórios e a desempenhar um papel cada vez mais determinante.

Para a máquina diplomática portuguesa esta saída não deve ser uma surpresa de última hora, pois ter-se-ão apercebido mais depressa do que o comum dos mortais sobre a “traição” que a sua adjunta e agora diretora-geral, Amy Pope, estaria a preparar com o apoio dos EUA. Mas tenho a certeza que o choque deve ser tremendo depois do notável esforço que desenvolveram na sua eleição e do feedback pelo excelente desempenho de Vitorino que foram recebendo das outras chancelarias.

A ambição dos EUA de voltar a liderar a OIM é legítima e compreensível, a forma como o fizeram é que é desprezível, de surpresa, à traição e provavelmente liderados apenas e só pela ambição de uma pessoa que não soube respeitar nem a tradição, nem quem lhe deu todo o espaço e oportunidade de se afirmar num contexto internacional. Este conflito com a União Europeia era desnecessário e mais parecia uma birra de um menino mal comportado. Por momentos pensei que Trump tinha voltado à Casa Branca.

Na vida não há insubstituíveis e a bem dos migrantes deste mundo que tanto precisam da ajuda da OIM, só desejo o maior sucesso à nova diretora- geral e à organização pela qual tenho tanto respeito. Só espero que consiga fazer pelo menos tanto como António Vitorino fez e se possível fazer ainda melhor.