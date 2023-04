Visita de pecado ou redenção?

Se a reação obtusa da União Europeia (UE) à iniciativa chinesa de negociar um processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia me pareceu precipitada e até algo irresponsável, não sei o que dizer sobre o conjunto de disparates que significou esta visita a Pequim de Macron a meias com a presidente da Comissão Europeia.

Naquele que talvez seja o primeiro erro estratégico da presidente von der Leyen, e sobretudo quando se fala cada vez mais na sua candidatura a secretária-geral da NATO, os episódios desta visita só podem ser compreensíveis como um sacrifício humilhante para corrigir os erros recentes na relação entre a UE e Pequim. A alternativa é bem pior porque só poderá ser explicada como uma forma de “babysitting” a Macron cuja propensão para o deslumbramento em política internacional é recorrente.

Seja qual for a explicação, o que não faz sentido é a presidente da Comissão fazer uma visita oficial “a meias” com o Presidente francês. Não se trata de uma cimeira China-UE, nem uma cimeira França-China, mas sim uma espécie de geringonça entre França e a UE para tentar estabelecer laços com Xi Jinping.

No entanto, esta visita pode ter sido um sucesso se servir para aproximar a China da Ucrânia, para melhorar a colaboração entre a UE e Pequim e sobretudo para obstruir o canal único existente entre Xi Jinping e Putin. O líder chinês foi bem claro quando disse que estaria disponível para tentar mediar o processo e “trazer a Rússia de volta à razão”. Ora isto é uma excelente notícia face a um passado recente que todos conhecemos.

Mas como tudo em política internacional, nem sempre o que parece é e é preciso aguardar pelos resultados para avaliar melhor as consequências desta missão “suicida” de Macron e von der Leyen a Pequim. Ora, tanto podemos estar perante o maior erro da história recente da política externa europeia como do maior sucesso das relações entre a União e a China se isso permitir uma saída para a paz na Ucrânia.

Seja como for, esta iniciativa prova que a decisão precipitada de desvalorizar a iniciativa chinesa de mediar um processo de paz entre Rússia e Ucrânia foi um tremendo disparate, como escrevi aqui.