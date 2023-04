Na semana em que um tresloucado assassinou duas mulheres no Centro Ismaili, o debate centrou-se na condição de imigrante do assassino, ora pelo lado dos xenófobos que traduziam essa condição como razão para o sucedido e para outros que justificaram ou menorizaram o acto com o tumultuoso percurso que o trouxe até Portugal.

Na mesma semana tivemos também uma manifestação pró-habitação, protesto com toda a justificação e razão moral, onde lá pelo meio de pessoas muito decentes apareceram uns infelizes xenófobos com uns cartazes a responsabilizar os estrangeiros pelo aumento dos preços na habitação em Portugal como se os franceses, americanos ou brasileiros, entre tantos outros, que vieram viver para o nosso país tivessem responsabilidade nos nossos falhanços de gestão da habitação. A verdade é que, grosso modo, na década de 2011-2021 foram construídas 100 mil casas em Portugal, enquanto que nas três décadas anteriores se construíram, em média, em cada década, 700 mil habitações.

Mas pelos vistos temos xenófobos para todos os gostos, para todas as classes sociais, origens ou ideologias. Alguma esquerda romântica e radical alinha pelo mesmo diapasão dos trogloditas da extrema direita que se aproveitam da tragédia humana para alimentar os seus propósitos políticos.

Ora, no centro Ismaili não houve um problema de imigração, mas sim um problema criminal como tantos outros que acontecem em Portugal por puro desespero, violência doméstica ou mera insanidade mental.

Curiosamente ou não, vimos mais gente preocupada com o futuro dos filhos do alegado assassino do que com as famílias das duas mulheres assassinadas. Provavelmente, sem qualquer intenção ou juízo de valor, estamos num primeiro acto mais preocupados com os mais indefesos que não têm no nosso país qualquer outra rede familiar de apoio. Isto não é necessariamente mau pois revela uma certa dose de compaixão que caracteriza a nossa cultura e o nosso povo.

Em ambas as situações acima mencionadas verificamos que em alguns portugueses há uma tendência muito grande para soltar o chinelo quando se sentem ameaçados. A xenofobia não tem classe social nem escolhe bandeiras ou cor de pele. É tanto xenofobia estar contra a vinda de alemães, como de franceses, nepaleses ou afegãos. É tanto xenofobia querer impedir a vinda para Portugal tanto de ricos como de pobres. Infelizmente a xenofobia não escolhe classe social, origem ou idade.

A propósito deste tema, importa mais uma vez lembrar que o maior inimigo da integração de imigrantes é a frustração e a desilusão que derivam do fracasso de promessas feitas à chegada. Daí ser tão relevante garantir que se cumpre o que se promete. Mais vale prometer menos e fazer mais.