Manobras de diversão em São Bento

Após 7 anos de promessas falhadas, de decisões que colocaram o SNS de pantanas, que degradaram a escola pública, que enfraqueceram os serviços públicos, que boicotaram as forças armadas, que minaram a autoridade do Estado, que colocaram em causa o contrato social entre os cidadãos e o Estado, que adiaram a resolução de problemas que afetam a vida dos cidadãos iludidos por dezenas e dezenas de reformas que jamais saíram dos powerpoints, Portugal é hoje um país adiado, em que greves atrás de greves revelam a desilusão que chegou aos portugueses.

Portugal é hoje um país em situação tão complicada como aquela que encontrámos em 2011 após as loucuras de José Sócrates e dos seus aliados. António Costa não resolveu um único problema estrutural do país e apenas agravou, adiou ou desperdiçou o esforço dos portugueses, das empresas e das suas instituições que até 2015 fizeram um caminho de recuperação como há muito Portugal não conhecia.

Ao invés de estarmos mais fortes para enfrentar uma pandemia ou para ultrapassar uma crise como a que se sucedeu ao início da guerra na Ucrânia, Portugal iniciou esses períodos já de rastos e estes dois “diabos” só colocaram a nu os erros de um Governo, ou melhor, de dois Governos liderados por António Costa que nada fizeram para tornar o nosso país mais forte e mais resiliente para enfrentar as dificuldades que todos viemos a conhecer.

O exemplo máximo de alienação é olhar para as declarações de altos dirigentes que continuam a vender aos portugueses uma imagem completamente desligada da realidade que todos vivemos e em particular em áreas fulcrais como por exemplo a política de saúde onde hoje se gasta mais dinheiro do que nunca e os resultados são ainda piores. Isso só pode significar incompetência. Após anos de recuperação das aprendizagens, hoje e no futuro os alunos portugueses são as principais vítimas do facilitismo que se tornou a ideologia da geringonça.

A somar a tudo isto, o Estado português engorda diariamente com a subida dos preços via inflação. Se os supermercados e outras empresas aumentam os seus lucros por essa via, já o Estado e o seu orçamento são os principais beneficiários da subida de preços e do consequente aumento da receita fiscal. Quanto mais os preços sobem, mais receita arrecada o Estado explorador. Ninguém ganha mais com a inflação do que o Governo português. Depois de ir aos supermercados talvez fosse boa ideia a ASAE ir também visitar o Ministério das Finanças.

Enquanto tudo isto acontece, o Palácio de São Bento continua a comandar as operações e utilizar todo o tipo de manobras de diversão para distrair os portugueses do essencial. Ora são as polémicas na TAP, ora as discussões em público com os professores ou mesmo a panóplia de planos e mais planos para salvar as urgências dos hospitais e agora mais recentemente o pacote, o 3.º ou 4.º, para a habitação.

Como dizia Sá Carneiro “Portugal não é isto nem tem de ser isto”. Crise após crise, os portugueses continuam a ver o seu país adiado. Não é tempo de dizer chega, é tempo de dizer basta e de apresentarmos uma alternativa de confiança.