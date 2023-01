Quando uma maioria absoluta destapa os erros de António Costa

A evidente tensão social é sintoma do estado a que o país chegou e do enfado dos portugueses com o Governo de maioria absoluta liderado por António Costa que há um ano mereceu a confiança dos cidadãos. Mas será que tanta coisa mudou no espaço de 12 meses? Pelas posições do PCP e do Bloco de Esquerda, sem esquecer tantos comentadores e analistas, até parece que nestes últimos tempos o Governo tomou decisões tão desastrosas que levaram o país a esta crise, aos problemas nas escolas, aos desentendimentos com os professores, às queixas dos funcionários judiciais, à instabilidade nas forças de segurança e ao definhar da economia portuguesa que vê novamente o seu saldo externo invertido com um défice de 1573 milhões de euros até novembro último.

Mas depois de ouvir o primeiro-ministro na sua entrevista de ontem à RTP, apetece perguntar: se até 2022 a desculpa era o PCP e o BE, qual é agora a justificação para a falta de reformas e de resultados?

O desconforto dos portugueses com as suas condições de vida não se explicam com os casos e casinhos do Governo, as demissões ou os escândalos mais recentes. Estes embaraços não prejudicam diretamente os portugueses mas são sobretudo danosos para a credibilidade do Governo do PS e minam também a imagem dos restantes partidos e dos políticos pois a população tende a considerar que somos todos iguais. Isso só alimenta os extremos populistas como o Chega, o BE ou o PCP.

Mas o estado a que chegámos não resultou de decisões que o Governo ou o PS tomaram ou deixaram de tomar, são sim consequência da falta de reformas e de má gestão da coisa pública dos últimos 7 anos.

Apesar dos apupos do PCP e do BE, estes dois partidos são tão culpados como o Partido Socialista pela situação do país, quer pelos recuos que obrigaram o Governo a fazer, quer pelos erros que ocultaram e pela cumplicidade que têm em várias decisões desastrosas da Geringonça que têm o seu auge com a nacionalização da TAP e com os vários retrocessos, por exemplo, na área da educação e a degradação na generalidade dos serviços públicos com principal destaque para a saúde, onde a questão das 35 horas tem o seu peso e onde o próprio Presidente da República também tem responsabilidades.

Se a crise financeira em 2010 colocou a nu os pés de barro da economia portuguesa e em particular das nossas finanças públicas, a crise na Ucrânia funcionou como o verdadeiro diabo que veio demonstrar que a falta de consolidação das reformas do tempo da troika, o recuo em tantas matérias e a irresponsabilidade dos governantes ajoelhou o país ao primeiro sinal de crise. Ao invés de tornar o país mais resiliente após o período de ajustamento, a Geringonça fragilizou-o e colocou-nos à mercê de qualquer crise que nos entrasse pela porta a dentro.

António Costa não geriu o país de forma a torná-lo mais preparado para qualquer problema, o primeiro-ministro tomou quase todas as suas decisões com o objetivo de aumentar o seu poder, a sua popularidade e a prolongar a sua manutenção à frente do Governo. O resultado está à vista e a própria maioria absoluta só veio destapar as fragilidades da sua forma de governação.