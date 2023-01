Método de escolha de membros do Governo

A escolha dos membros do Governo é uma competência exclusiva do primeiro-ministro, o principal responsável pelo executivo e a quem a Constituição dá um privilégio único que é a possibilidade de indicar ao Presidente da República as pessoas que devem constituir o seu Governo. Esse é um direito e uma responsabilidade que deve ser inalienável do papel do chefe do Governo.

No atual Governo, onde até agora a maior estrela e o maior artífice era António Costa, que demasiadas vezes viu elogiada a sua capacidade política, seja no bom ou no mau sentido, a coordenação política tem sido um desastre. Feliz ou infelizmente os fracassos deste Governo de maioria absoluta têm ocorrido naquilo que é precisamente a maior qualidade de António Costa, a estratégia e a coordenação política. Um governo que falhava em várias políticas começou a falhar naquilo que era precisamente a maior qualidade que tinha, a coordenação política e a comunicação. Quando já nem isso lhe vale, fica tudo dito sobre o futuro deste executivo. O principal problema do Governo já não é o ministro da Administração Interna nem o ministro da Saúde ou mesmo o ministro das Finanças, o ponto fraco deste executivo de maioria absoluta é a coordenação e o seu responsável é António Costa.

A proposta do Governo de criar um circuito de avaliação das suas escolhas para o Conselho de Ministros, prévio à posse dada pelo Presidente da República, é um perfeito disparate e uma desresponsabilização do Primeiro-Ministro. Mesmo que se copie o modelo da Comissão Europeia, em que os candidatos são submetidos a um debate no Parlamento, o ónus de falharem será sempre de quem os escolheu. Ou seja, o escrutínio aos seus currículos e ao seu percurso tem de ser feito antes da sua indicação formal ao Presidente e provavelmente antes mesmo de formalizado o convite pelo Primeiro-Ministro. Aliás, não faz sentido que um qualquer Primeiro-Ministro não faça essa avaliação antes de a submeter ao escrutínio, seja do Presidente, do público ou do Parlamento.

Admito porém, que se existissem audições prévias no Parlamento muitos dos indicados até agora por António Costa não chegariam a Ministros ou a Secretários de Estado. Por um lado, porque teriam falhado nessa primeira audição por desconhecerem as matérias que vão “governar” ou porque o Primeiro-Ministro não arriscaria a lançá-los assim na arena do Parlamento. Haveria aqui um efeito dissuasor que poderia ser positivo.

Nos Estados Unidos da América existe a figura do “vetting” que é feito antes do convite pela Casa Branca através de vários instrumentos, entre eles os Serviços Secretos que têm uma tradição e um escrutínio público e político que os coloca a milhas de distância da nossa realidade em que os serviços de informações são temas tabu e que não têm um escrutínio político a sério o que inviabiliza esse caminho.

No nosso país esta missão inicial só pode depender do próprio Primeiro-Ministro e do seu Gabinete que tem os meios suficientes para avaliar a qualidade e integridade das pessoas. Como diz o povo “diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és” é um ditado que não resolve tudo mas ajuda bastante. Também não estou a ver a possibilidade do Primeiro-Ministro poder questionar o Ministério Público sobre a idoneidade dos seus candidatos e a existência de processos em que estejam envolvidos, mas isso já resolveria parte dos problemas atuais.

Nada substitui o diálogo direto entre quem convida e quem é convidado apesar de por vezes o ser humano ter tendência a esconder as suas fragilidades e exaltar as suas qualidades. A este propósito recordo uma aula com um Professor norte americano chamado Steve Jarding, especialista em campanhas eleitorais, que num curso que frequentei no IESE em Madrid nos disse que nas campanhas americanas 30% dos orçamentos serviam para investigar as fragilidades dos candidatos adversários e …. o seu próprio candidato que “raramente nos revela todos os seus podres e erros, pelo que também temos de estar preparados para isso para não sermos totalmente surpreendidos”.