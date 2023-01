António Costa não respeita a democracia, usa-a

Quando assistia à posse de Lula da Silva lembrava-me do que permitiu a um louco como Bolsonaro ser Presidente do Brasil e recolher o apoio de milhões de brasileiros, mesmo numa segunda eleição onde por pouco não era reeleito. Os votantes de Bolsonaro não eram todos loucos, tal como os votantes de Trump não são todos atrasados mentais. Só o desastre da Governação do PT, os crimes de corrupção e o fracasso total após a bonança dos tempos de Fernando Henrique Cardoso e sobretudo Lula da Silva contrastaram com o desastre Dilma e PT. Foi o desespero, o desencantamento das pessoas que levou a um resultado assim. Foi o mesmo desencantamento, agora com Bolsonaro, que permitiu a Lula sair da prisão e ser reeleito unindo como nunca partidos que jamais estariam ao lado de um candidato como Lula da Silva. O povo brasileiro estava farto do PT, mas viu Lula como a única esperança.

Portugal não é o Brasil, nem António Costa é Bolsonaro e muito menos Lula da Silva. Mas a recorrente fuga para a frente, a frequente utilização das instituições públicas para servir determinados interesses menos aceitáveis, a desresponsabilização permanente do primeiro-ministro e dos seus ministros perante acontecimentos que impressionam a opinião pública, a forma recorrente como fogem a questões da oposição ou dos jornalistas, o tom com que desvalorizam críticas ou opiniões divergentes, as políticas falhadas sem os resultados esperados, sem esquecer a constante soberba e o adiamento consecutivo de reformas que eram urgentes e os constantes falhanços do Governo são combustíveis para o crescimento dos partidos populistas e abrem verdadeiras feridas na credibilidade da democracia portuguesa.

Se o PCP e o BE foram aliados de facto durante o período da Geringonça, desde então António Costa e o Chega têm-se revelado como verdadeiros aliados estratégicos. A falta de realismo e de responsabilidade do primeiro-ministro minam a credibilidade das instituições e enfraquecem o laço entre a população e os poderes públicos. É disso que gosta o Chega, tal como volta a suceder com o BE e com o PCP.

Se a prepotência e soberba de António Costa só o prejudicam a si e à sua imagem, a sua falta de realismo e sentido de Estado prejudicam gravemente Portugal e os portugueses. Os mesmos que há seis ou sete anos elogiavam a arte e os truques políticos do primeiro-ministro, face à falta de matreirice dos líderes do PSD, são hoje os primeiros a revelarem-se preocupados com a estagnação da nossa economia, com o atraso do país face aos concorrentes e parceiros europeus, mas sobretudo com a falta de realismo ou sentido de responsabilidade de António Costa.

Em política, ter razão antes do tempo é um pecado quase original e demasiadas vezes isso tem acontecido com o PSD. Mas isso revela também bem a responsabilidade e sentido de Estado que constituem o ADN do principal partido da oposição. Durante demasiado tempo os portugueses quiseram ouvir boas notícias cansados que estavam do período de dificuldade que atravessaram para corrigir os erros de José Sócrates.

Infelizmente, a euforia da confiança associada à manipulação constante da realidade do país levou os portugueses a acreditar demasiado tempo na narrativa de António Costa. Hoje a realidade é diferente e fica a sensação que caiu a máscara ao primeiro-ministro que durante demasiado tempo iludiu os portugueses. O problema neste momento não é recuperar a confiança dos portugueses no Partido A ou no Partido B, o problema maior é fazer crer aos portugueses que os partidos não são todos iguais, e que a imoralidade, a irresponsabilidade e a impunidade não são uma característica da democracia portuguesa. Como dizia Sá Carneiro, Portugal não é isto nem precisa de ser isto.