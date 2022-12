António Costa tem medo do escrutínio ou da democracia?

Por mais secundário que pareça, o regimento da Assembleia da República é vital para o funcionamento da democracia, principalmente quando existe um Governo em maioria absoluta. Em praticamente todos os Parlamentos há uma regra ou tradição de proteger precisamente as minorias parlamentares para não serem impedidas de exercer as suas funções. É por essa razão que existem direitos potestativos que permitem às minorias chamar Ministros ou agendar debates e iniciativas sem estarem dependentes da vontade da maioria, tal como proporcionalidades que não são respeitadas para proteger os pequenos partidos (ver nota no final do texto)

Como todos recordamos, nunca o regimento do Parlamento foi tão discutido como no episódio do fim dos debates quinzenais. Na verdade, esse ponto ofuscou muitos outros provavelmente mais importantes. Não defendo o regresso dos debates quinzenais, mas concordo que é melhor quinzenais do que de dois em dois meses. O ideal, como na altura defendi, é garantir pelo menos um debate de atualidade política por mês com o Primeiro-Ministro. Mas porque é que os debates com o PM são tão importantes para o escrutínio Parlamentar? Simplesmente porque até então eram os únicos debates em que o Governo era obrigado a responder às perguntas dos Deputados. Caso não o fizesse seria confrontado com isso na réplica imediata pagando o preço político de não responder ou acabando por revelar o que tentava esconder. É essa possibilidade de réplica que tem distinguido as Comissões de Inquérito tornando-as mais vivas e mais eficazes. Nessa reforma de há dois anos, essa possibilidade de réplica foi alargada às audições regimentais (quatro por ano) dos Ministros em Comissão. Seria agora altura dessa faculdade ser alargada também às audições não regimentais, aquelas que ocorrem a pedido dos Partidos para esclarecer um qualquer problema, mas não, o PS parece querer fazer o caminho inverso. Infelizmente, quando não existe essa possibilidade de “pergunta-resposta” demasiadas vezes os Deputados perguntam “alhos” e a maioria dos Ministros respondem “bugalhos”.

Ora, o que me choca, e que me leva a escrever este artigo é a intenção do Partido Socialista de tentar retirar essa possibilidade de réplica imediata aos Debates com o Primeiro-Ministro. O PS quer que a oposição fale por exemplo 10 minutos e depois o PM responde ao que lhe apetecer em 10 minutos. Isto devia ser um escândalo, mas se não o é não deixa de ser uma vergonha que só dá razão aos mais radicais. António Costa pode ter muitos defeitos, mas a verdade é que tem jeito para este tipo de debate “pergunta-resposta”. Por isso, esta alteração é inexplicável quer à luz do talento de Costa como dos pergaminhos democráticos do PS de Mário Soares. E isto só pode revelar uma de duas razões, ou é arrogância e desprezo pelo parlamento e pela democracia, ou então é medo pela confrontação parlamentar com tantos erros, casos e falhanços do Governo que começam a ser demasiado habituais e difíceis de esconder agora sem a conivência do PCP e BE.

A esse propósito importa focar outro aspeto, quando o maior Grupo Parlamentar parece não respeita os mais básicos valores democráticos e a importância dos direitos da oposição, então começa a justificar-se a possibilidade de o regimento do Parlamento apenas ser alterado por uma maioria de dois terços, tal como o PSD defende na sua proposta de revisão constitucional.

Este é uma breve opinião de quem teve a honra de exercer as funções de Deputado durante 10 anos (dois mandatos e meio). Mas se ainda tivesse o poder de fazer propostas faria duas que considero fundamentais (que em devido tempo defendi junto do meu então Grupo Parlamentar), uma seria impor uma penalização, que poderia ir até à perda de mandato, para os Ministros que não respondem atempadamente às Perguntas Parlamentares que são formalizadas por escrito; a outra seria ainda mais simples, um Membro do Governo não pode mentir deliberadamente aos Deputados sob pena de perder o mandato. Esta regra também se poderia aplicar aos Deputados, obviamente.

Nota: no período da geringonça, PS, PCP e BE chegaram a impedir o exercício de um direito potestativo por parte do PSD na primeira Comissão de Inquérito à CGD. Foi uma vergonha e um atropelo à democracia que levou até à demissão do então Presidente dessa CPI o ex Deputado Matos Correia que tudo fez para impedir essa violação democrática. Curiosamente esse ato foi levado a cabo com o apoio do PCP e do BE quando estes tipos de direitos foram precisamente previstos para proteger partidos como o PCP ou o BE.