Os portugueses só abdicam da nota artística para trazer o caneco

Apesar de todas as críticas às exibições, ao futebol feio e pouco ousado da selecção no euro 2016, a verdade é que a selecção nacional de futebol comandada por Fernando Santos nos deu a maior alegria desportiva de sempre. Fomos campeões europeus e no caminho para as meias finais, também nós adeptos, aprendemos a ser pragmáticos e a valorizar o resultado em deterimento da exibição. Fizemos o mesmo que a Grécia em 2004 e vencemos. Testemunhei essa alegria precisamente em Newark no meio de milhares de emigrantes portugueses que por uma vez se sentiram os mais importantes do mundo.

Talvez por gostarmos demasiado de futebol nós portugueses temos pouca paciência para jogos pouco bonitos, táticos, de muita contenção e pouco risco. Se jogarmos bem, um mau resultado até se tolera. O que a maioria de nós não está preparado para compreender é jogar sem nota artística, privilegiando a contenção e depois perder. Isso nós não admitimos. Se for para jogar sem "nota artística" então só admitimos a vitória.

O curioso é que a nossa história recente com a seleção parece ser de amor e ódio. Na verdade Portugal conseguiu neste mundial um dos melhores resultados de sempre e parece que fomos eliminados na primeira fase.

Talvez nos tenhamos tornado muito exigentes com uma equipa de jogadores maravilhosos que jogam nas principais equipas mundiais. Mas o futebol também é sorte e azar e no jogo da nossa eliminação não tivemos sorte alguma. Afinal, Marrocos parece estar a fazer o que nós fizemos no euro 2016 e que a Grécia já tinha feito no euro 2004, defendem bem e têm tido a estrelinha da sorte do lado deles.

Ver a alegria de um povo no momento da vitória contra um dos favoritos é marcante, mesmo contra a nossa própria seleção. Por uma feliz coincidência da vida assisti ao jogo decisivo em Marrocos no meio de milhares de marroquinos. Apesar de toda a minha desilusão jamais esquecerei a festa e ilusão de um povo que por momentos esqueceu a fome e a pobreza e viveu dos momentos mais felizes da sua história recente.

Não podia terminar sem dizer algo óbvio, este projeto da seleção foi maravilhoso, os anos de Fernando Santos ao leme ficarão gravados com destaque espetacular na nossa história. Mas também é tempo de preparar o futuro e lançar as bases de um novo projecto que creio deverá privilegiar a qualidade e nota artística do nosso futebol e os grandes "artistas" que temos na equipa. É disso que o povo gosta e que esperamos da seleção.

O povo português é super exigente com a seleção, e como alguém escreveu por estes dias "se fosse assim com os diferentes Governos estaríamos bem melhor".