Manobras de diversão ou mudança a sério?

Na mesma semana assistimos a dois movimentos na política interna de duas ditaduras que surpreenderam mesmo os mais atentos. A China parece ter cedido aos protestos contra a políticas de Covid Zero e as implicações que isso tem na vida das pessoas, e o Irão terá anunciado, digo terá porque entretanto também terá sido desmentido, que iria extinguir a sua polícia da moral.

Se por um lado é inevitável que, mesmo ditaduras, fiquem preocupadas com a força da opinião pública e com a instabilidade que isso pode provocar mesmo nos regimes mais “controleiros”, também é bem verdade que apesar de todas as restrições em termos de comunicação começa a ser difícil “parar o vento com as mãos” e o fenómeno das redes sociais e da internet tem permitido uma maior informação vinda do exterior a estas sociedades, mas permite também uma maior divulgação externa da instabilidade nesses países.

Mesmo a China ou o Irão não gostam que cá fora se pense que as pessoas não “amam” o querido líder ou que estejam insatisfeitas com as práticas do regime. Não conseguimos saber se no passado ocorreram protestos tão fortes e ruidosos como os mais recentes, provavelmente aconteceram e, ou foram reprimidos ou foram ocultados. Seja como for, nestes dois casos chegaram “cá fora”e isso tornou-se um embaraço político interno.

Alguns dirão que quer a China quer o Irão tiveram o bom senso de “arrepiar” caminho e enveredaram por uma estratégia positiva de inversão das práticas habituais e de “relações públicas” para revelar ao mundo que se estão a reformar e que, alguns, direitos humanos são agora respeitados.

Em simultâneo surgem outras teses, em particular no caso da China, que defendem que o objectivo do regime de Pequim tenha sido apenas e só reduzir os protestos e a exposição mundial que estariam a ter. Seja como for, é uma cedência e o primeiro sinal de que a China também cede, o que pode ser um tremendo estímulo para novos protestos.

Sejam apenas manobras de diversão, exercícios de relações públicas ou mesmo uma mudança, o que fica é que pela primeira vez em décadas estes regimes demonstraram ou abertura ou fragilidade. Dirão os mais idealistas que estes gestos significam muito pouco, mas a verdade é que são do mais positivo que conhecemos nos últimos tempos por parte de ambos os regimes. Curiosamente ocorrem na mesma semana, mas nestas coisas da política internacional não costumam existir muitas coincidências.